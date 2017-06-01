Андрей Бочаров определил задачи по реабилитации Волго-Ахтубинской поймы

— Сегодня мы подходим к пляжной зоне, которую ждут все. Ее никогда не было в Волгограде, а только не отвечающие требованиям безопасности территории. Мы решили, исходя из обращений жителей, сделать настоящий пляж, зону отдыха, которая станет примером для реализации проектов благоустройства последующих пляжных мест. Большего или меньшего объема — это мы обсудим позже. Ведь пляж — это не просто место для купания. Это инженерное сооружение, которое также связано с берегоукреплением и должно отвечать определенным стандартам, — сообщил губернатор.

— Здесь не только решаются задачи берегоукрепления. Вопросы также связаны с благоустройством мест для прогулок, для отдыха и с созданием дополнительных возможностей для бизнеса, — отметил Андрей Бочаров.

— Я абсолютно не возражаю: нам нужны разные площадки, которые будут местами притяжения людей. Если нет никаких препятствий с точки зрения архитектуры. Объекты нужны, но они должны отвечать самым современным требованиям, быть безопасными и вписываться в эту территорию, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Представители подрядных организаций доложили: работы по берегоукреплению вышли на завершающую стадию. Параллельно осуществляется благоустройство территории. Все работы ведутся по графику. Но архитекторы уже сейчас смотрят в перспективу и предлагают свое видение будущей набережной.

В настоящее время в Волгограде в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», а также в рамках государственной программы Волгоградской области «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области на 2014−2020 годы» ведутся берегоукрепительные работы правого берега реки Волги. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Объем вложенных средств — 2,8 млрд рублей. Сроки выполнения государственного контракта подрядчикам определены 2014−2017 годами. Протяженность всех участков, на которых строители должны укрепить береговую линию, составляет 2,9 километров.

Комплексная реабилитация ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы начата в 2014 году. После переговоров главы региона Андрея Бочарова с руководителями федеральных ведомств и компании «РусГидро» в прошлом году было принято решение увеличить объемы прохождения воды через Волгоградский гидроузел. Это позволило наполнить водой озера уникального природного парка и создать условия для его флоры и фауны.

— Сегодня нельзя делать сброс воды не меньше и не больше: он должен именно в этом промежутке находиться, чтобы обеспечить нерест рыбы, — проанализировал результаты принятого решения губернатор Волгоградской области.

Кроме того, как отмечают руководители областного комитета сельского хозяйства и районной администрации, увеличение объемов прохождения воды через Волгоградский гидроузел обеспечило жителей поселков водой и создало хорошие условия для развития сельского хозяйства.

— В 2014 году начали реализовывать проекты. И сегодня мы говорим об удвоении за три года производимой сельхозпродукции на меньших площадях. Это уже практически решенный вопрос. Проделана титаническая работа. И мы видим положительную тенденцию в самой пойме: наполнились ерики водой, ожили флора и фауна. Это реальные дела по наведению порядка, и они дают результат. У нас 165 км водных путей на территории поймы. В этом году мы выйдем уже на 40 км по реабилитации из 165. Мы провели анализ всей составляющей поймы и определили приоритетные направления для ее развития, — подвел промежуточные итоги губернатор.

Напомним, что за последние три года удалось вернуть к жизни 16 километров русел ериков Дегтярный, Дударев, Нарезной и Жерновой. Также «курс» реабилитации проведен для ерика Каширин и его протоков.

Андрей Бочаров подчеркнул, что предстоит сделать не меньше: в этом году очистят еще 24 километра русел. Работы будут вестись на озерах Чайка, Проклятое, Камышистое и Кружное, а также на ерике Старый Каширин. В ближайшие два года этот список пополнят и другие объекты.

Глава региона определил основные направления реабилитации уникального природного парка.

— Основной вопрос — несанкционированные свалки, которых здесь сотни. Представляете, как загажена пойма? Но это же кто-то же сделал. И решать проблему придется. Следующий момент — вопросы, связанные с самой природой, то есть с наполнением водой. Эти водные артерии должны нести воду в дальние уголки поймы, работать, как единый организм. Ведь если у человека забита вена или артерия, то дальше появляется тромб, который рано или поздно войдет в сердце. И здесь также. Еще чуть-чуть, и мы бы потеряли Волго-Ахтубинскую пойму, если б не стали к ней подходить иначе. Мы понимаем, что эта уникальная территория — достояние региона, потому приняли решение об обводнении поймы.

Глава региона отметил, что необходимо ставить реальные цели, исходя из имеющихся возможностей.

— В 2018 году и в последующие годы, чтобы выйти на расчистку, нужно заниматься проектной документацией. Сегодня это порядка 10 км, с которыми мы можем выйти для защиты на уровне федерации, потому что невозможно этот проект реализовать силами одной области, — определил задачи Андрей Бочаров.

О необходимости масштабного восстановления уникального природного объекта говорят и эксперты.