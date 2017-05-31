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20:04 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье с 1 июля поднимут тарифы на газ и воду

Первый зампред комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Алексеенко рассказала, что в регионе тарифы на газ и воду поднимутся почти на 4% с 1 июля. Об этом сообщил телеканал «360».

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Алексеенко рассказала, что в регионе тарифы на газ и воду поднимутся почти на 4% с 1 июля. Об этом сообщил телеканал «360».

«По природному газу с 1 июля произойдет рост тарифов для населения на 3,9% — это в рамках сценарных условий», — прокомментировала Наталья Алексеенко.

По ее словам, тариф на водоснабжение и водоотведение в регионе увеличится на 3,8%.

«Единые тарифы на ЖКХ установили для населения 45 из 68 подмосковных районов. В настоящее время их вводят в 23 муниципалитетах Московской области», — добавила Наталья Алексеенко.

Как отметила первый зампред, благодаря этому в 11 областных районах подешевела стоимость ЖКУ. Еще в пяти поселениях и районах тарифы удалось стабилизировать.

Комментарии
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Нужно ввести закон - вначале повысить зарплаты,а потом всякие тарифы. А то хорошо получают силовики, всякие судьи и чиновники. На них каким-то чудным образом в нашей несчастной стране, пострадавшей от кризиса, деньги находятся.
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