В Подмосковье с 1 июля поднимут тарифы на газ и воду

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Алексеенко рассказала, что в регионе тарифы на газ и воду поднимутся почти на 4% с 1 июля. Об этом сообщил телеканал «360».

«По природному газу с 1 июля произойдет рост тарифов для населения на 3,9% — это в рамках сценарных условий», — прокомментировала Наталья Алексеенко.

По ее словам, тариф на водоснабжение и водоотведение в регионе увеличится на 3,8%.

«Единые тарифы на ЖКХ установили для населения 45 из 68 подмосковных районов. В настоящее время их вводят в 23 муниципалитетах Московской области», — добавила Наталья Алексеенко.

Как отметила первый зампред, благодаря этому в 11 областных районах подешевела стоимость ЖКУ. Еще в пяти поселениях и районах тарифы удалось стабилизировать.