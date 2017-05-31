Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Порошенко отреагировал на заявления Путина на встрече с Макроном
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
СМИ: полковник ВСУ боялся раскрыть правду о «Буке», сбившем Боинг
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14Последствия урагана в Москве
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
20:07 (мск), источник: РИА Новости

Еврокомиссия предложила создать европейский аналог МВФ

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать европейский аналог Международного валютного фонда между 2020 и 2025 годами, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Источник: Reuters

Еврокомиссия предложила в среду «возможный план действий по завершению формирования экономического и монетарного союза к 2025 году». ЕК, в числе прочего, предлагает «учреждение Европейского монетарного фонда» между 2020 и 2025 годами, говорится в релизе.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейссельблум заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что считает целесообразным, если бы Европейский стабилизационный механизм (ESM, сейчас кредитует Грецию во избежание ее дефолта) в среднесрочной или долгосрочной перспективе стал бы европейским МВФ.

Европарламент в феврале также предложил создание Европейского валютного фонда (ЕВМ), который мог бы постепенно вырасти из ESM.

ESM был создан несколько лет назад для оказания финансовой поддержки странам еврозоны, оказавшимся в кризисной ситуации. Он имеет право помогать и банкам региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что сказал Песков о посте дочери насчет реновации
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Кудрин обнародовал программу развития России
«Нафтогаз»: суд в Стокгольме отменил требования «Газпрома»
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Самолет вернулся в аэропорт Мельбурна из-за угрозы теракта
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь