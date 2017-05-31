Еврокомиссия предложила создать европейский аналог МВФ

Еврокомиссия предложила в среду «возможный план действий по завершению формирования экономического и монетарного союза к 2025 году». ЕК, в числе прочего, предлагает «учреждение Европейского монетарного фонда» между 2020 и 2025 годами, говорится в релизе.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Йерун Дейссельблум заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что считает целесообразным, если бы Европейский стабилизационный механизм (ESM, сейчас кредитует Грецию во избежание ее дефолта) в среднесрочной или долгосрочной перспективе стал бы европейским МВФ.

Европарламент в феврале также предложил создание Европейского валютного фонда (ЕВМ), который мог бы постепенно вырасти из ESM.

ESM был создан несколько лет назад для оказания финансовой поддержки странам еврозоны, оказавшимся в кризисной ситуации. Он имеет право помогать и банкам региона.