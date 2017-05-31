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20:37 (мск), источник: РИА Новости

Минтранс ФРГ поддержал развитие системы «Платон» в России, заявил Соколов

ЛЕЙПЦИГ, 31 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Минтранс Германии поддержал развитие российской системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн «Платон» в соответствии с международными трендами, заявил в среду министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА Новости

Во вторник российский министр провёл встречу с немецким коллегой Александером Добриндтом.

Соколов отметил, что аналогичная система давно была введена не только в Германии, но и в большинстве стран Евросоюза и продемонстрировала возможности, которые может давать спутниковая навигация для улучшения логистики этого бизнеса.

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«Была выражена, причём совершено инициативно, со стороны наших коллег поддержка, что Россия соответствует этим международным трендам, развивает аналогичную систему, в том числе затронули вопросы и о следующем шаге в развитии системы весогабаритного контроля, которая, по поручению правительства, должна быть реализована к 2020 году. И, в общем, сверив часы, выяснили, что работаем в одном тренде», — сказал министр журналистам «на полях» международного транспортного форума, который проходит с 31 мая по 2 июня в немецком Лейпциге.

Соколов выразил надежду, что в следующем году Минтранс примет конкретные шаги по развитию системы и подписанию соглашений, «которые позволят, в конечном счёте, установить порядка 400 рамок на наших федеральных дорогах».

Система «Платон» была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей.

Комментарии
1
Максим Алтухов
Немцы наши дороги видели?)
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