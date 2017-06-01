Строительство школы на тысячу мест в Волгограде идет по графику

Как отметили в комитете строительства Волгоградской области, строительство объекта ведется в соответствии с графиком — работы планируют закончить до конца года. На данном этапе на 70% выполнены работы по прокладке внутриплощадочных сетей. Кирпичная кладка стен ведется на уровне второго — третьего этажей. Строители приступили к устройству внутренних перегородок и кровли, начался монтаж сетей отопления, тепло- и электроснабжения.

Для строительства школы использована типовая проектная документация, разработанная в регионе, получившая положительное заключение Госэкспертизы и внесенная в соответствующий реестр Минстроя России.

Отметим, что это будет первая школа, построенная в Волгограде за последние двадцать лет. Образовательное учреждение рассчитано на 40 классов. Здесь также предусмотрены многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты и другие помещения. Здание будет отвечать всем современным нормам и требованиям, а также соответствовать принципу «безбарьерная среда». Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники, широкие дверные проемы, пандусы. На территории школы будут оборудованы площадки для занятий спортом и отдыха ребят.

Проект реализуется с государственной поддержкой. Стоимость объекта — 530 миллионов рублей, при этом 447 миллионов составила субсидия федерального бюджета — в феврале 2017 года Волгоградской областью подписано соглашение с Минобрнауки России. Регион эффективно использует государственные средства, развивая территории комплексно — это одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной главой региона Андреем Бочаровым, как следствие — доверие федерального центра к области растет. Напомним, новая школа возводится на территории комплексной жилой застройки «Долина».

Отметим также, что на строительной площадке установлены видеокамеры, за ходом возведения школы можно наблюдать в режиме онлайн — интерактивный баннер размещен на сайте регионального строительного комитета.