В Татарстане предлагают увеличить размер господдержки молодых семей в улучшении жилья

«Предлагается увеличить максимальный размер государственной поддержки молодых семей, который составит 60 процентов стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РТ, и размера общей площади жилого помещения. Для молодых семей из двух человек такая площадь составит 42 кв. м, для молодой семьи, состоящей из трех и более человек — по 18 кв. м на одного человека», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по республике на I квартал текущего года установлен в размере 35 тыс. 79 рублей. Таким образом, семья из двух человек сможет получить господдержку в размере 883 тыс. 990 рублей, из трех человек — в размере 1 млн 136 тыс. 559 рублей, из четырех человек — 1 млн 515 тыс. 412 рублей.

Мера государственной поддержки оказывается за счет возвратных средств от молодых семей, получивших ее ранее.

«Предлагаемый порядок расчета финансирования позволит увеличить число молодых семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий», — отмечается в пояснительной записке.