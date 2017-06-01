Алиханов: Руководство аэропорта «Храброво» в очередной раз подводит калининградцев

«Руководство аэропорта Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области. Мы в свою очередь исполнили перед аэропортом все свои обязательства. Никаких разумных объяснений срыву сроков я не вижу», — сказал Антон Алиханов.

Глава региона дал поручение в оперативном режиме — раз в неделю докладывать, как проходит процесс ввода в эксплуатацию аэропорта.

Врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов проинформировал, что с 29 мая приступила к работе комиссия Ростехнадзора по вводу объекта в эксплуатацию. ‪С 1 июня реконструируемый комплекс функционирует в тестовом режиме. Будут отработаны механизмы, чтобы потом не допустить коллапсов при запуске пассажиров.

Антон Алиханов отметил, что жители региона продолжают жаловаться на проблемы с получением багажа, работы стоек регистрации.

«Действительно, напряженная обстановка. Но она, в том числе, обусловлена тем, что Калининградская область востребована. Растет пассажиропоток на общем фоне стагнации авиаперевозок, много чартерных рейсов. Поэтому мониторим ситуацию. Предпринимаются все возможные технические меры по минимизации неудобств на ограниченной сейчас территории аэропорта», — сказал Александр Рольбинов.

«Надо держать ситуацию на контроле, дать соответствующие поручения министерству развития инфраструктуры и анализировать отзывы пассажиров о качестве работ, — отметил Антон Алиханов. — Также прошу следить за стоимостью авиабилетов. Начали поступать пока единичные сигналы, что цена на калининградском направлении растет. Необходимо подключить к этой работе ФАС и Росавиацию. Особенно, что касается субсидированных билетов, мы должны не допустить ситуацию прошлого года, когда авиакомпании не израсходовали установленные лимиты».

Напомним, врио губернатора Антон Алиханов в середине мая во время визита в реконструируемый аэропорт заявил журналистам, что новый терминал «Храброво» начнет работу с 1 июня.



В среду, 31 мая, в аэропорту «Храброво» заявили о том, что новая часть пассажирского терминала открывается в рамках тестовой эксплуатации 1 июня.