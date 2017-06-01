Прилавки магазинов завалены смертоносной рыбой — эксперт

«Полки магазинов ломятся от беременной икренной рыбы.. откуда она? Естественно, браконьерского происхождения», — отметил эксперт, подчеркнув, что промышленный вылов рыбы во время нереста категорически запрещен.

Также он сообщил, что «браконьерская рыба уже начала убивать»: «Три дня назад был смертельный случай от ботулизма».