Прилавки магазинов завалены смертоносной рыбой — эксперт
Председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявил, что сейчас прилавки украинских магазинов завалены смертоносной рыбой.
Председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявил, что сейчас прилавки украинских магазинов завалены смертоносной рыбой.
«Полки магазинов ломятся от беременной икренной рыбы.. откуда она? Естественно, браконьерского происхождения», — отметил эксперт, подчеркнув, что промышленный вылов рыбы во время нереста категорически запрещен.
Также он сообщил, что «браконьерская рыба уже начала убивать»: «Три дня назад был смертельный случай от ботулизма».