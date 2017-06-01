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00:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Прилавки магазинов завалены смертоносной рыбой — эксперт

Председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков заявил, что сейчас прилавки украинских магазинов завалены смертоносной рыбой.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Полки магазинов ломятся от беременной икренной рыбы.. откуда она? Естественно, браконьерского происхождения», — отметил эксперт, подчеркнув, что промышленный вылов рыбы во время нереста категорически запрещен.

Также он сообщил, что «браконьерская рыба уже начала убивать»: «Три дня назад был смертельный случай от ботулизма».

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