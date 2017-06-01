Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Как избавиться от боли в спине: советы
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
У детей Сандры Буллок появился отец
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
00:30 (мск), источник: Известия

«Аэрофлот» возьмет на службу дроны

Первый аппарат будет приобретен уже до конца июля.

Источник: Reuters
Читайте также
Российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов

Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» первой в России планирует начать применять беспилотные авиационные системы для визуального осмотра воздушных судов. По мнению представителей авиаиндустрии, использование дронов — перспективное направление, но для начала их широкого использования в отрасли может потребоваться разработка дополнительных специальных методик, а также внесение изменений в воздушное законодательство.

В единой информационной системе в сфере закупок «Аэрофлот» 24 мая разместил открытый запрос предложений на поставку одного беспилотного летательного аппарата Tornado H920-CGO4. Рассмотрение заявок назначено на 1 июня, а подведение итогов конкурса среди поставщиков — на 15 июня. Поставка аппарата должна быть выполнена не позднее 31 июля. Начальная цена аукциона установлена в размере 566 тыс. рублей с учетом всех налогов и сборов.

Как рассказали «Известиям» в «Аэрофлоте», авиаперевозчик приобретает дрон для проведения визуальных осмотров самолетов при выполнении работ, связанных с техобслуживанием воздушных судов.

Применение подобных технологий позволит радикально сократить время простоя самолетов при внеплановых проверках,

вызванных, например, воздействием атмосферного (статического) электричества на конструкцию самолета в полете.

— В соответствии с международным передовым опытом организаций по техническому обслуживанию авиационной техники, применяющих в производственном процессе прогрессивные методы диагностики эксплуатируемых воздушных судов с применением инновационных разработок, департамент технического обслуживания воздушных судов планирует выполнять осмотр высокорасположенных частей самолетов с помощью беспилотников, запрограммированных на полет строго по заданной траектории и оборудованных видеокамерами с высоким разрешением и системой стабилизации, — отметили в «Аэрофлоте».

Читайте также
Молода и прекрасна: какие требования предъявляют к cтюардессам в мире

По словам представителя авиакомпании, подключение беспилотника по беспроводной связи к IT-системам технических служб позволит синхронизировать результаты осмотра воздушного судна с предыдущими инспекциями в реальном времени. Это повысит отслеживаемость повреждений и позволит предотвратить возникновение дефектов, угрожающих безопасности полетов.

В мире передовой опыт применения дронов уже есть у британского лоукостера EasyJet. В России прецедентов использования дронов в интересах гражданской авиации пока нет. Это подтвердили опрошенные «Известиями» представители крупнейших аэропортов страны. Кроме того, действующее российское воздушное законодательство запрещает полеты беспилотных аппаратов непосредственно над аэродромами и в районе аэродромов.

В Госкорпорации по организации воздушного движения, отвечающей за контроль воздушного пространства, «Известиям» подтвердили, что на сегодняшний день полеты дронов в районе аэропортов запрещены.

По словам представителя Росавиации Сергея Извольского, может потребоваться глубокая проработка этого вопроса в части его нормативно-правового регулирования.

В «Аэрофлоте» пояснили, что первый приобретаемый дрон будет использоваться в ангаре, пока не решится вопрос в части нормативно-правового регулирования.
Читайте также
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатах

Главный операционный директор «Воздушных ворот северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) Оливер Вайс рассказал «Известиям», что знаком с технологией использования коптеров для обслуживания аэродромной инфраструктуры и воздушных судов. По его мнению, технология в будущем может получить широкое распространение в отрасли.

По словам главы сколковского резидента Copter Express Олега Понфиленка, выбранный «Аэрофлотом» гексакоптер Tornado H920 с профессиональным подвесом и камерой CGO4 не относится к числу популярных на рынке. Его плюсы — камера с зумом и влагозащищенный корпус. Такой аппарат подходит для мониторинга и осмотра каких-либо объектов.

По мнению авиационных экспертов, беспилотная технология в будущем также сможет с успехом применяться для повышения авиационной безопасности, например, мониторинга ограждения и периметра аэродрома. Камеры дронов могут передавать детальное изображение поверхности взлетно-посадочной полосы или рулежной дорожки, которое гораздо точнее физического экспертного осмотра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Большой Ордынке появился музей Андрея Вознесенского
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Джеймс Коми решил выступить в Сенате по «российскому делу»
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
В Европе предлагают создать аналог МВФ
Путин оценил успехи российских мультипликаторов
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь