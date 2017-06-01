«Аэрофлот» возьмет на службу дроны

Источник: Reuters

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Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» первой в России планирует начать применять беспилотные авиационные системы для визуального осмотра воздушных судов. По мнению представителей авиаиндустрии, использование дронов — перспективное направление, но для начала их широкого использования в отрасли может потребоваться разработка дополнительных специальных методик, а также внесение изменений в воздушное законодательство. В единой информационной системе в сфере закупок «Аэрофлот» 24 мая разместил открытый запрос предложений на поставку одного беспилотного летательного аппарата Tornado H920-CGO4. Рассмотрение заявок назначено на 1 июня, а подведение итогов конкурса среди поставщиков — на 15 июня. Поставка аппарата должна быть выполнена не позднее 31 июля. Начальная цена аукциона установлена в размере 566 тыс. рублей с учетом всех налогов и сборов. Как рассказали «Известиям» в «Аэрофлоте», авиаперевозчик приобретает дрон для проведения визуальных осмотров самолетов при выполнении работ, связанных с техобслуживанием воздушных судов.

Применение подобных технологий позволит радикально сократить время простоя самолетов при внеплановых проверках,

вызванных, например, воздействием атмосферного (статического) электричества на конструкцию самолета в полете. — В соответствии с международным передовым опытом организаций по техническому обслуживанию авиационной техники, применяющих в производственном процессе прогрессивные методы диагностики эксплуатируемых воздушных судов с применением инновационных разработок, департамент технического обслуживания воздушных судов планирует выполнять осмотр высокорасположенных частей самолетов с помощью беспилотников, запрограммированных на полет строго по заданной траектории и оборудованных видеокамерами с высоким разрешением и системой стабилизации, — отметили в «Аэрофлоте».

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По словам представителя авиакомпании, подключение беспилотника по беспроводной связи к IT-системам технических служб позволит синхронизировать результаты осмотра воздушного судна с предыдущими инспекциями в реальном времени. Это повысит отслеживаемость повреждений и позволит предотвратить возникновение дефектов, угрожающих безопасности полетов. В мире передовой опыт применения дронов уже есть у британского лоукостера EasyJet. В России прецедентов использования дронов в интересах гражданской авиации пока нет. Это подтвердили опрошенные «Известиями» представители крупнейших аэропортов страны. Кроме того, действующее российское воздушное законодательство запрещает полеты беспилотных аппаратов непосредственно над аэродромами и в районе аэродромов. В Госкорпорации по организации воздушного движения, отвечающей за контроль воздушного пространства, «Известиям» подтвердили, что на сегодняшний день полеты дронов в районе аэропортов запрещены. По словам представителя Росавиации Сергея Извольского, может потребоваться глубокая проработка этого вопроса в части его нормативно-правового регулирования.

В «Аэрофлоте» пояснили, что первый приобретаемый дрон будет использоваться в ангаре, пока не решится вопрос в части нормативно-правового регулирования.