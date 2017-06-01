«Аэрофлот» возьмет на службу дроны
Первый аппарат будет приобретен уже до конца июля.
Первый аппарат будет приобретен уже до конца июля.
Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» первой в России планирует начать применять беспилотные авиационные системы для визуального осмотра воздушных судов. По мнению представителей авиаиндустрии, использование дронов — перспективное направление, но для начала их широкого использования в отрасли может потребоваться разработка дополнительных специальных методик, а также внесение изменений в воздушное законодательство.
В единой информационной системе в сфере закупок «Аэрофлот» 24 мая разместил открытый запрос предложений на поставку одного беспилотного летательного аппарата Tornado H920-CGO4. Рассмотрение заявок назначено на 1 июня, а подведение итогов конкурса среди поставщиков — на 15 июня. Поставка аппарата должна быть выполнена не позднее 31 июля. Начальная цена аукциона установлена в размере 566 тыс. рублей с учетом всех налогов и сборов.
Как рассказали «Известиям» в «Аэрофлоте», авиаперевозчик приобретает дрон для проведения визуальных осмотров самолетов при выполнении работ, связанных с техобслуживанием воздушных судов.
вызванных, например, воздействием атмосферного (статического) электричества на конструкцию самолета в полете.
— В соответствии с международным передовым опытом организаций по техническому обслуживанию авиационной техники, применяющих в производственном процессе прогрессивные методы диагностики эксплуатируемых воздушных судов с применением инновационных разработок, департамент технического обслуживания воздушных судов планирует выполнять осмотр высокорасположенных частей самолетов с помощью беспилотников, запрограммированных на полет строго по заданной траектории и оборудованных видеокамерами с высоким разрешением и системой стабилизации, — отметили в «Аэрофлоте».
По словам представителя авиакомпании, подключение беспилотника по беспроводной связи к
В мире передовой опыт применения дронов уже есть у британского лоукостера EasyJet. В России прецедентов использования дронов в интересах гражданской авиации пока нет. Это подтвердили опрошенные «Известиями» представители крупнейших аэропортов страны. Кроме того, действующее российское воздушное законодательство запрещает полеты беспилотных аппаратов непосредственно над аэродромами и в районе аэродромов.
В Госкорпорации по организации воздушного движения, отвечающей за контроль воздушного пространства, «Известиям» подтвердили, что на сегодняшний день полеты дронов в районе аэропортов запрещены.
По словам представителя Росавиации Сергея Извольского, может потребоваться глубокая проработка этого вопроса в части его
Главный операционный директор «Воздушных ворот северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) Оливер Вайс рассказал «Известиям», что знаком с технологией использования коптеров для обслуживания аэродромной инфраструктуры и воздушных судов. По его мнению, технология в будущем может получить широкое распространение в отрасли.
По словам главы сколковского резидента Copter Express Олега Понфиленка, выбранный «Аэрофлотом» гексакоптер Tornado H920 с профессиональным подвесом и камерой CGO4 не относится к числу популярных на рынке. Его плюсы — камера с зумом и влагозащищенный корпус. Такой аппарат подходит для мониторинга и осмотра
По мнению авиационных экспертов, беспилотная технология в будущем также сможет с успехом применяться для повышения авиационной безопасности, например, мониторинга ограждения и периметра аэродрома. Камеры дронов могут передавать детальное изображение поверхности