«Архнадзор» просит не приравнивать сталинки к хрущевкам

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Общественное движение «Архнадзор» подготовило список домов, предварительно включенных в программу реновации, но не являющихся хрущевками. В списке «Архнадзора» фигурируют, например, дореволюционные строения, образцы конструктивизма 1920−1930-х, возведенные в том числе по индивидуальным проектам, или поздние сталинки. Некоторые из них обладают статусом ценного градоформирующего объекта, а ряд зданий находятся в охранных и защитных зонах объектов культурного наследия. Напомним, согласно закону города Москвы о дополнительных гарантиях переселенцам, реновированы должны быть многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения или аналогичные им по конструктивным характеристикам. Общественное движение «Архнадзор» передало «Ъ» список из примерно 320 домов, которые вошли в предварительный список зданий, включенных в программу реновации. Как отмечают эксперты, ни один из этих домов не может быть отнесен к типовым строениям, которые возводились в ходе первого периода индустриального домостроения. Наапомним, что это здания, построенные, как правило, в конце 1950-х — начале 1960-х годов, которые отличались «заниженными» площадями жилых и подсобных помещений и проектировались, чтобы как можно быстрее решить проблему расселения бараков и коммуналок. Так, в списке «Архнадзора» восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения «переходного», от сталинского к хрущевскому, периода.

Объединяет эти типы домов принадлежность к авторской (индивидуальной либо образцовой) архитектуре, но никак не к «индустриальному» домостроению. Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы. Архнадзор

«Архнадзор» обратился с призывом к федеральным и региональным законодателям «установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, не подлежат реновации в ее нынешнем определении и не включаются в программы реновации». Градозащитники просят сохранить на территориях, которые войдут в программу, «действие существующих законов и механизмов, регулирующих градостроительную деятельность, в том числе ограничения высотности и плотности застройки, режимы зон охраны и защитных зон». В обращении к правительству Москвы «Архнадзор» просит исключить здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры из перечней по программе реновации и «не допускать голосования по их включению в программу».

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Напомним, ранее в Москве прошли митинги жителей домов, не включенных в предварительный список зданий, подлежащих реновации, некоторые из них заявляли, что живут в домах старой постройки, пришедших в полную негодность с точки зрения комфортного проживания. Как ранее заявил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, «реновация не должна равняться сносу». «Фактически жителей призывают голосовать за расчистку строительных площадок, — отмечается в заявлении общественного движения.— Сегодня федеральный законодатель вправе дать иное определение “реновации”, включающее ремонт, реконструкцию, модернизацию и приближенное к основному словарному значению слова — “обновление”». На заседании экспертного дискуссионного клуба по теме «Реновация Москвы. Коммуникация власти и общества» (состоялось 29 мая) господин Рахматуллин высказывал предположение, что префектуры и управы, «видя неопределенность в содержании и формулировках программы», усмотрели возможность «включить в программу жилища самых разных лет и даже веков и просто набросали туда то, что, по видимому, статистически чаще накапливалось в их материалах по числу замечаний от людей»: «Но это разрубание вместо разрешения жилищно-коммунальных проблем методом сноса всего, где жалуются, и не только в плоскости промышленного градостроения конца 50-х—начала 60-х годов».

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Координатор «Архнадзора» рассказал, что до появления предварительного списка «Архнадзор» проводил вел совместную работу с мэрией, целью которой было предотвратить попадание в список реновации «конструктивистских поселков». Действительно, на официальном сайте мэрии в начале мая было размещено сообщение о том, что все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации: это дома в 40 рабочих поселках, построенных в 1920—1930 годы, а также дома первых лет после Великой Отечественной войны. «Многие из этих зданий имеют статус объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, но по формальным признакам, среди которых высота (четыре или пять этажей), ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации, — отмечалось в официальном сообщении.— Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы». Как рассказал в мае глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, поселки «посмотрели совместно с представителями научного совета, который работает при департаменте культурного наследия», также для экспертной оценки был приглашен член Совета при президенте РФ по культуре и искусству и один из основателей общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. По итогам «почти 300 уникальных жилых домов» в предварительный список проекта программы реновации не вошли.

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