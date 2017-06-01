«Архнадзор» просит не приравнивать сталинки к хрущевкам
Градозащитники подготовили список исторических домов, предварительно включенных в программу реновации.
Градозащитники подготовили список исторических домов, предварительно включенных в программу реновации.
Общественное движение «Архнадзор» подготовило список домов, предварительно включенных в программу реновации, но не являющихся хрущевками. В списке «Архнадзора» фигурируют, например, дореволюционные строения, образцы конструктивизма 1920−1930-х, возведенные в том числе по индивидуальным проектам, или поздние сталинки. Некоторые из них обладают статусом ценного градоформирующего объекта, а ряд зданий находятся в охранных и защитных зонах объектов культурного наследия. Напомним, согласно закону города Москвы о дополнительных гарантиях переселенцам, реновированы должны быть многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения или аналогичные им по конструктивным характеристикам.
Общественное движение «Архнадзор» передало «Ъ» список из примерно 320 домов, которые вошли в предварительный список зданий, включенных в программу реновации. Как отмечают эксперты, ни один из этих домов не может быть отнесен к типовым строениям, которые возводились в ходе первого периода индустриального домостроения. Наапомним, что это здания, построенные, как правило, в конце 1950-х — начале 1960-х годов, которые отличались «заниженными» площадями жилых и подсобных помещений и проектировались, чтобы как можно быстрее решить проблему расселения бараков и коммуналок. Так, в списке «Архнадзора» восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения «переходного», от сталинского к хрущевскому, периода.
Объединяет эти типы домов принадлежность к авторской (индивидуальной либо образцовой) архитектуре, но никак не к «индустриальному» домостроению. Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы.
«Архнадзор» обратился с призывом к федеральным и региональным законодателям «установить, что постройки, не относящиеся к периоду индустриального домостроения, здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, не подлежат реновации в ее нынешнем определении и не включаются в программы реновации». Градозащитники просят сохранить на территориях, которые войдут в программу, «действие существующих законов и механизмов, регулирующих градостроительную деятельность, в том числе ограничения высотности и плотности застройки, режимы зон охраны и защитных зон». В обращении к правительству Москвы «Архнадзор» просит исключить здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры из перечней по программе реновации и «не допускать голосования по их включению в программу».
Напомним, ранее в Москве прошли митинги жителей домов, не включенных в предварительный список зданий, подлежащих реновации, некоторые из них заявляли, что живут в домах старой постройки, пришедших в полную негодность с точки зрения комфортного проживания. Как ранее заявил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, «реновация не должна равняться сносу». «Фактически жителей призывают голосовать за расчистку строительных площадок, — отмечается в заявлении общественного движения.— Сегодня федеральный законодатель вправе дать иное определение “реновации”, включающее ремонт, реконструкцию, модернизацию и приближенное к основному словарному значению слова — “обновление”».
На заседании экспертного дискуссионного клуба по теме «Реновация Москвы. Коммуникация власти и общества» (состоялось 29 мая) господин Рахматуллин высказывал предположение, что префектуры и управы, «видя неопределенность в содержании и формулировках программы», усмотрели возможность «включить в программу жилища самых разных лет и даже веков и просто набросали туда то, что, по видимому, статистически чаще накапливалось в их материалах по числу замечаний от людей»: «Но это разрубание вместо разрешения
Координатор «Архнадзора» рассказал, что до появления предварительного списка «Архнадзор» проводил вел совместную работу с мэрией, целью которой было предотвратить попадание в список реновации «конструктивистских поселков». Действительно, на официальном сайте мэрии в начале мая было размещено сообщение о том, что все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации: это дома в 40 рабочих поселках, построенных в 1920—1930 годы, а также дома первых лет после Великой Отечественной войны. «Многие из этих зданий имеют статус объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, но по формальным признакам, среди которых высота (четыре или пять этажей), ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации, — отмечалось в официальном сообщении.— Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного департамента культурного наследия подтвердила
Источник в мэрии сообщил «Ъ», что перед формированием предварительного списка домов для программы реновации «проводился анализ всех объектов жилой недвижимости, обследовались территории, в том числе и на предмет выявления памятников архитектуры». Господин Рахматуллин посетовал, что процесс признания тех или иных сооружений памятниками занимает достаточно длительный период: «Многие из зданий достойны стать кандидатами на этот статус, но отставание от внесения в реестр огромно». Так, в представленном списке «Архнадзора» фигурируют, помимо дореволюционных домов, семь зданий, которые обладают статусом исторически ценного градоформирующего объекта, еще около 20 находятся в так называемой охранной зоне объекта культурного наследия (территория, в пределах которой для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство — «Ъ»).
Валерия Мишина, Халиль Аминов.