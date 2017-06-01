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04:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Победа» не приходит одна

В России могут создать еще один лоукостер.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», на фоне возобновления роста авиаперевозок в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания. Переговоры об этом ведутся с рядом иностранных лоукостеров — Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с РФПИ. Новый перевозчик на базе действующей российской авиакомпании мог бы летать из недозагруженных региональных аэропортов, например из петербургского Пулково. Но эксперты замечают, что новому игроку придется серьезно конкурировать с активно захватывающей рынок «Победой».

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Российские финансовые инвесторы рассматривают возможность создания в РФ новой авиакомпании-лоукостера с иностранным участием, рассказали «Ъ» несколько источников на рынке. По данным «Ъ», консультации шли с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, в том числе с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими, в частности, обсуждалось создание СП. Стартовые переговоры состоялись также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), уточняют собеседники «Ъ».

В РФПИ отказались от комментариев. Источник «Ъ», близкий к ситуации, говорит, что фонд пока только был приглашен к участию и решений об инвестировании не принимал. «Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки», — отмечает один из собеседников «Ъ».

Новый перевозчик, по-видимому, будет создаваться на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта (основной документ, дающий право на полеты).

По данным «Ъ», участники проекта рассматривают организацию полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

Регионы потеряли значительную часть пассажиропотока после ухода с рынка «Трансаэро» (осенью 2015 года), объединения дочерних авиакомпаний «Аэрофлота» на базе «России» (весна 2016 года) и сокращения присутствия этой авиакомпании в петербургском Пулково.

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«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме», — говорит один из собеседников «Ъ». Отметим, что переговоры о новом лоукостере идут на фоне резкого роста авиаперевозок в РФ: за январь—апрель они выросли на 20,8%, до 27,1 млн человек.

В управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отказались от комментариев. Но при этом рассказали, что при пропускной способности Пулково 18 млн человек в год в 2016 году аэропорт обслужил 13,3 млн. В 2017 году трафик может превысить 15 млн человек. Из Пулково уже летают лоукостеры Vueling, airBaltic, «Победа», а с августа полеты откроет Wizz Air. До осени 2015 года из Пулково летала Norwegian в Осло (сейчас на этом направлении работает «РусЛайн»).

На российском авиарынке уже была в 2009 году попытка создать лоукостер с зарубежным участием — «Авианова». Инвестгруппа А1 (входит в «Альфа-групп») контролировала 51% лоукостера, американский фонд Indigo Partners — 49% (фонд также инвестировал в бюджетные Spirit Airlines, Tiger Airways и Wizz Air). Компания предлагала самые низкие на рынке цены (от 250 руб. за билет без сборов), но в октябре 2011 года прекратила деятельность из-за долгов. «Аэрофлот» создал единственный на данный момент полноценный лоукостер — «Победу» — в 2014 году.

Пример “Победы” показывает, что модель лоукостера очень актуальна для российского рынка, несмотря на все сомнения, которые высказывались до его запуска.
Андрей Панов
Младший партнер Bain & Company

Но второму игроку на рынке придется не так просто, считает он: «“Победа” работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий — выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest». С учетом планов активного развития «Победа» скоро может занять большую часть потенциального рынка, и места для второго игрока не будет, считает господин Панов. Эксперт подчеркнул, что с появлением новой низкобюджетной авиакомпании можно с уверенностью прогнозировать ухудшение финансовой ситуации большинства перевозчиков, кроме группы «Аэрофлот» и S7.

Елизавета Кузнецова, Денис Скоробогатько

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