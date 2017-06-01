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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минэкономики объяснило падение доходов россиян в апреле методологией подсчета

Минэкономики России назвало причиной падения показателя доходов населения в прошлом месяце особенностью методологии расчета. Об этом ведомство сообщило в выпуске обзора «Картина экономики». «Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, доходы населения снова ускорили падение. В апреле сокращение реальных располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год к году месяцем ранее», — заявили в Минэкономики.

Источник: Reuters
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Ведомство отметило, что за четыре месяца текущего года доходы населения снизились на 2,2% год к году. «Такая динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса, скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области», — убеждены в Минэкономики.

В министерстве отмечают, что с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые доходы за 4 месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6% год к году.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что падение реальных располагаемых денежных доходов населения в апреле составило 7,6% в годовом выражении, и за четыре месяца доходы упали на 2,2%. Согласно докладу Внешэкономбанка, реальные доходы россиян снизились до уровня 2009 года.

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