Минэкономики объяснило падение доходов россиян в апреле методологией подсчета
Минэкономики России назвало причиной падения показателя доходов населения в прошлом месяце особенностью методологии расчета. Об этом ведомство сообщило в выпуске обзора «Картина экономики». «Несмотря на устойчиво положительную динамику заработной платы, доходы населения снова ускорили падение. В апреле сокращение реальных располагаемых доходов составило 7,6% год к году против снижения на 2,3% год к году месяцем ранее», — заявили в Минэкономики.