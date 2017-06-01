Минэкономики объяснило падение доходов россиян в апреле методологией подсчета

Ведомство отметило, что за четыре месяца текущего года доходы населения снизились на 2,2% год к году. «Такая динамика реальных располагаемых доходов, не связанная с динамикой заработных плат и не позволяющая объяснить устойчивое восстановление потребительского спроса, скорее является отражением особенностей методологии их расчета, нежели реальных тенденций в этой области», — убеждены в Минэкономики.

В министерстве отмечают, что с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке реальные располагаемые доходы за 4 месяца снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,6% год к году.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что падение реальных располагаемых денежных доходов населения в апреле составило 7,6% в годовом выражении, и за четыре месяца доходы упали на 2,2%. Согласно докладу Внешэкономбанка, реальные доходы россиян снизились до уровня 2009 года.