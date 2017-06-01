Еще один паром свяжет Приморье с Республикой Корея

Торжественное подписание соглашения об открытии новой регулярной паромной линии Сокчо-Владивосток состоялось в Администрации Приморского края 31 мая.

В рамках договора, заключенного между Владивостокским пассажирским терминалом и Морским туристическим центром провинции Кангвон, уже осенью этого года первый паром из Сокчо зайдет в порт Владивостока. Судно сможет перевозить более 900 пассажиров за один рейс.

По мнению директора краевого департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, открытие новой паромной линии — это еще один шаг в направлении развития взаимодействия между Приморьем и южнокорейской провинцией Кангвон.

«Мы вместе добились больших успехов во многих отраслях, и одной из наиболее перспективных из них является морской туризм. В прошлом году на 21 Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Губернаторы наших территорий договорились о развитии круизного сообщения и запуске нового парома, и сегодня Приморье принимает огромные лайнеры с тысячами южнокорейских туристов на борту, а каждую неделю от Морвокзала Владивостока отходит паромное судно, связывающее нас с портами Республики Корея и Японии», — отметил глава ведомства.

По его словам, новая паромная линия, которая соединит Владивосток и Сокчо, будет пользоваться большой популярностью у путешественников из обеих стран. В 2018 году в Республике Корея пройдут Олимпийские игры, принять участие в которых планируют многие российские туристы. Часть из них воспользуется новым паромным сообщением.

«Что же касается туристов из Южной Кореи, то турпоток из этой страны в наш край динамично растет. В 2015 году мы приняли 30 тысяч корейских граждан, в прошлом году — уже около 50 тысяч. По прогнозам Национальной организации туризма Кореи, этот год станет прорывным, и показатель увеличится еще в три раза. Надеюсь, что большая часть этого потока будет путешествовать по морю и прибудет к нам на новом пароме», — добавил он.

В свою очередь президент Морского туристического центра провинции Кангвон Пак Тэ Ук отметил, что сегодня паром из Республики Корея во Владивосток приходит 30 раз в год.

«Еще 10 лет назад я не мог себе представить, что такое количество судов будет курсировать между нашими территориями, но открытие новой линии сегодня лишний раз доказывает перспективность этого направления сотрудничества, и я надеюсь, что мы сможем и дальше взаимодействовать в этой области», — подчеркнул Пак Тэ Ук.

Планируется, что новое паромное сообщение свяжет Владивосток и Сокчо в начале октября.