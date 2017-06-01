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09:26 (мск), источник: РИА Новости

Крым привез на ПМЭФ порядка 10 инвестпроектов

ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок, сообщает правительство республики.

«Будет представлено порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок», — говорится в сообщении.

Среди них — культурно-исторический и туристический центр «Коктебель-парк», энергоопреснительный комплекс в Красноперекопске, инфраструктурные проекты в сфере оборота твердых коммунальных отходов, создание логических центров, строительство спортивных объектов, а также ряд частных проектов.

«Корпорацией развития республики Крым запланировано подписание трех меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Всем желающим будет обеспечен доступ к инвестиционному порталу республики, где собрана актуальная информация по всем инвестплощадкам и проектам региона, а также свободной экономической зоне.

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