Крым привез на ПМЭФ порядка 10 инвестпроектов
ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок, сообщает правительство республики.
ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым представит на Петербургском международном экономическом форуме порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок, сообщает правительство республики.
«Будет представлено порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок», — говорится в сообщении.
Среди них —
«Корпорацией развития республики Крым запланировано подписание трех меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на общую сумму 2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Всем желающим будет обеспечен доступ к инвестиционному порталу республики, где собрана актуальная информация по всем инвестплощадкам и проектам региона, а также свободной экономической зоне.