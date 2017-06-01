Недостроенный Hyatt на мысе Бурном продают за 4,1 млрд рублей

Владивосток, 1 июня, PrimaMedia.

Российский аукционный дом (РАД) назначил торги по продаже пятизвездочного многофункционального гостиничного комплекса с панорамным видом на Амурский залив — бывшего Hyatt — на 14 июля. Начальная стоимость лота составляет — 4,1 млрд рублей, сообщила ИА PrimaMedia руководитель департамента по информационной политике Российского аукционного дома Алина Куберская.

Отчет об оценке рыночной стоимости актива выполнила компания Ernst & Young из «большой четверки».

«Ежегодно Владивосток становится деловым центром России, принимая у себя сотни тысяч гостей и участников мероприятий, и т. ч. высокого уровня. По данным за 2016 год Владивосток посетило более полумиллиона туристов. При этом, регион испытывает острый дефицит в качественных гостиничных услугах, особенно — представительского уровня. Данный проект более чем актуальный и имеет все основания стать жемчужиной гостиничной индустрии Владивостока, а покупателю предоставляется эксклюзивная возможность занять пустующую нишу гостиниц премиум-класса», — комментирует генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.

В состав комплекса входит:

— здание отеля площадь 36,4 тыс. кв. метров.

— здание SPA-комплекса площадью 10,2 тысячи кв. метров.

— Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысячи кв. метров.