Недостроенный Hyatt на мысе Бурном продают за 4,1 млрд рублей
Определена не только стоимость, но и дата торгов.
Определена не только стоимость, но и дата торгов.
Владивосток, 1 июня, PrimaMedia.
Российский аукционный дом (РАД) назначил торги по продаже пятизвездочного многофункционального гостиничного комплекса с панорамным видом на Амурский залив — бывшего Hyatt — на 14 июля. Начальная стоимость лота составляет — 4,1 млрд рублей, сообщила ИА PrimaMedia руководитель департамента по информационной политике Российского аукционного дома Алина Куберская.
Отчет об оценке рыночной стоимости актива выполнила компания Ernst & Young из «большой четверки».
«Ежегодно Владивосток становится деловым центром России, принимая у себя сотни тысяч гостей и участников мероприятий,
В состав комплекса входит:
— здание отеля площадь 36,4 тыс. кв. метров.
— здание
— Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысячи кв. метров.
Напомним, что во Владивостоке с 2010 года возводились две гостиницы Hyatt класса 5 звезд — на мысе Бурном и в районе Корабельной набережной. Один из отелей — на Бурном — в июле 2016 года выставили на продажу в недостроенном виде. Здание гостиницы готово на 72%; здание