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03:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Агенты АО «ГЛОНАСС» сохраняют электронную очередь на приобретение терминалов

Компания «Сумотори-авто» отказалась от ранее объявленных планов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 июня, PrimaMedia.

Агенты АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае компании «Сумотори-авто» и «ВМР» (ООО «Волтон Менеджмент Рус») продолжают принимать заявки на приобретение УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» в порядке электронной очереди, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее «Сумотори-авто» заявляла, что с 1 июня 2017 компания прекращает работу с физическими лицами и лицами не имеющих аккредитации таможенного представителя. Планировалось, что все полномочия по распределению устройство в регионе передадут аккредитованным таможенным представителям. Однако буквально за день в организации решили не прибегает к таким мерам.

«В связи с многочисленными ходатайствами граждан сохранить распределение терминалов компанией “Сумотори-Авто” и преждевременностью передачи таможенным представителям (брокерам) в связи с их пока небольшим количеством в Приморском крае для обеспечения необходимого уровня конкуренции», — говорится в официальном сообщении на сайте компании.

В АО «ГЛОНАСС» сообщили, что 30 и 31 мая во Владивосток были отправлены комплекты оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» общим количеством 1310 штук Таким образом, поставки идут согласно ранее объявленному графику поставок устройств в регион.

«Итого по состоянию на 31 мая 2017 г. на Дальний Восток было поставлено 5200 комплектов оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС. В соответствии с графиком поставок аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморский край в июне на Дальний Восток будет отправлено 3496 комплектов оборудования, в июле — 5504 комплекта», — добавили в пресс-службе.

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