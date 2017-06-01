ПМЭФ-2017 стартует. На что стоит обратить внимание?

Может быть, это стремление как-то сгладить ту ситуацию, которая, действительно, сложилась не очень благоприятно в связи с такой резкой негативной реакцией Индии на то, что вот этот самый путь будет проходить по территории, которая, как считает Индия, оккупирована Пакистаном. Может быть, таким образом, высказав особое уважение в качестве почетного гостя господину Моди, наше руководство хочет немножко сгладить вот эту неловкость. У Индии есть несколько внешнеполитических догм, от которых они отходить не хотят и не будут ни при каких обстоятельствах, в частности, одна из них — это принадлежность ей территории Кашмира. И тут Китай выступает в качестве союзника Пакистана, что мы с вами давно знаем. Это не новое. Но идея вот этого грандиозного китайского проекта, который должен включить в себя и создание инфраструктуры, и железной дороги, шоссейной дороги. Наверное, и авиационные всякие возможности, аэродромы и так далее. С тем, чтобы этот регион превратить в цельное место, где будут сосредоточены все пути , возможности. Все остаются при своем интересе. И Индия продолжает настаивать на своей точке зрения. Китай, несмотря ни на что, будет утверждать и всячески пропагандировать исполнение этого грандиозного проекта, который затрагивает огромный регион. Ну, а мы будем стараться не портить отношения ни с теми, ни с другими.

Татьяна Шаумян руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН