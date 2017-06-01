ПМЭФ-2017 стартует. На что стоит обратить внимание?

В Петербурге начинается международный экономический форум. Его ключевая тема в 2017 году: «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Ожидается, что форум посетят около 12 тысяч участников. Среди них 39 министров из 26 стран и руководители 250 ведущих иностранных, транснациональных компаний.
Разумеется, в Петербурге в эти дни будут все самые крупные российские чиновники и бизнесмены. Разве что, на ПМЭФ, скорее всего, не будет владельца «АФК Система» Владимира Евтушенкова. По данным Business FM, причиной стала травма руки. В основной деловой программе запланировано более сотни мероприятий.
Состав участников вполне представительный. Много индусов видел, китайцев видел много. Моя тема будет: российско-американские взаимоотношения. Это, в первую очередь, энергетическая тема. Я думаю, что сделки, видимо, запрограммированы, чтобы подписать именно здесь. Договоренности будут. В общем-то, это сделки, которые уже были подготовлены к данному форуму. Надеемся, что будут какие-то и планы на будущие сделки, то есть люди будут встречаться, разговаривать и договариваться на будущее. Это интереснее всего, понимаете. При скоплении такого количества народа можно всегда найти каких-то партнеров новых или возобновить отношения со старыми и достичь определенных хороших результатов.
Давид Якобашвиливице-президент РСПП, один из основателей компании «Вимм Билль Данн»
В 2017 году главным гостем Петербургского форума станет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как сообщили в Кремле, предполагается совместная встреча лидеров России и Индии с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов. Эксперты отмечают, что этот визит имеет особенный характер.
Дело в том, что в мае Владимир Путин был в Китае на форуме «Один пояс — один путь». Это не только название форума, но еще и торгового коридора между Востоком и Западом. Как заявил Путин, Россия поддерживает этот проект и намерена в нем активно участвовать.
Однако, к проекту «Один пояс — один путь» есть претензии у Индии, так как коридор должен пройти по территории региона Кашмир — спорной для Индии и Пакистана. О том, как стоит рассматривать переговоры Путина и Моди в Петербурге, рассуждает руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян:
Может быть, это стремление как-то сгладить ту ситуацию, которая, действительно, сложилась не очень благоприятно в связи с такой резкой негативной реакцией Индии на то, что вот этот самый путь будет проходить по территории, которая, как считает Индия, оккупирована Пакистаном. Может быть, таким образом, высказав особое уважение в качестве почетного гостя господину Моди, наше руководство хочет немножко сгладить вот эту неловкость. У Индии есть несколько внешнеполитических догм, от которых они отходить не хотят и не будут ни при каких обстоятельствах, в частности, одна из них — это принадлежность ей территории Кашмира. И тут Китай выступает в качестве союзника Пакистана, что мы с вами давно знаем. Это не новое. Но идея вот этого грандиозного китайского проекта, который должен включить в себя и создание инфраструктуры, и железной дороги, шоссейной дороги. Наверное, и авиационные всякие возможности, аэродромы и так далее. С тем, чтобы этот регион превратить в цельное место, где будут сосредоточены все пути , возможности. Все остаются при своем интересе. И Индия продолжает настаивать на своей точке зрения. Китай, несмотря ни на что, будет утверждать и всячески пропагандировать исполнение этого грандиозного проекта, который затрагивает огромный регион. Ну, а мы будем стараться не портить отношения ни с теми, ни с другими.
Татьяна Шаумянруководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН
На Петербургском форуме работает студия Business FM, где будут проходить интервью с ключевыми участниками ПМЭФ.