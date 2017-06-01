В Новосибирской области построят крупный сыродельный завод

— Не первый год на маслянинской земле работает инвестор, имеющий намерения реализовать крупные проекты, в том числе в аграрной сфере. Появление здесь новых точек роста будет способствовать развитию экономики не только района, но и всей Новосибирской области, — отметил Владимир Городецкий на совещании в правительстве региона.

В 2014 году вступил в силу федеральный закон № 473 «О территориях опережающего развития (ТОР)». В Новосибирской области такими территориями определены Маслянинский, Сузунский и Черепановский районы. В Маслянинском районе основными направлениями развития должны стать производство молока, мясное животноводство, выращивание рыбы в каскадных прудах и пчеловодство. Губернатор области Владимир Городецкий считает, что у района есть все предпосылки реализовать задуманное, а главное, есть добросовестный инвестор.

Для обсуждения новых инвестиционных проектов были приглашены руководители региональных министерств, Агентства инвестиционного развития региона (АИР), Маслянинского района и компании-инвестора.

— Наша компания связывает с Новосибирской областью большие перспективы, — заявил директор УК «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. — В этом году дочернее предприятие «Сибирская нива» планирует модернизировать в селе Пеньково ферму, что позволит увеличить численность с 1 800 голов крупного рогатого скота (КРС) до пяти тысяч. Объем инвестиций в проект составит около трех миллиардов рублей.

Еще более масштабным станет проект строительства сыродельного завода на территории Маслянинского района. Это создаст 350 дополнительных рабочих мест. Одной из сильных сторон проекта является полное обеспечение необходимым для производства высококачественным молочным сырьем, которое производит компания.

— У нас есть четкое понимание объемов производства, которые необходимы для насыщения рынка. Основной продукцией предприятия станут полутвердые сыры (российский и голландский), а также твердые сыры — грюйер и аппенцеллер, — заметил Штефан Дюрр. — Завод сможет перерабатывать до шестисот тонн молока в сутки, выпуская шестьдесят тонн сыра.

В качестве места размещения будущего предприятия рассматриваются либо село Березово, либо рабочий поселок Маслянино. Губернатор попросил учесть транспортную, логистическую и экологическую составляющие при выборе площадки для будущего производства.

На финансирование нового проекта потребуется шесть миллиардов рублей. Еще пятьсот миллионов — на создание современных очистных сооружений полного цикла. На это особое внимание обратил глава региона. Он убежден, что экологическая безопасность производства должна быть приоритетом.

Инвестор готов начать работы в 2018-м, а завершить строительство — через год. Уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год 22 тысячи тонн сыра для внутреннего рынка, а также для экспорта в страны СНГ.

Еще один проект, как считает глава района Вячеслав Ярманов, окажет серьезное влияние на развитие туристической отрасли региона, это губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик».

— Мы уже назвали его «Сибирским Диснейлендом», так как подобного парка нет в России, — заявил и. о. гендиректора регионального АИР Александр Зырянов. — Это будет всесезонный семейный парк с современной туристической, спортивной и рекреационной инфраструктурой. Здесь построят детский реабилитационный центр, санаторий, SPA-салоны, места для проживания, включая подобие олимпийской деревни, горнолыжные трассы для профессионалов, биатлонный комплекс и стадион, а также конный манеж, рынок местной фермерской продукции и этнодеревня.

Для создания парка необходимо не менее двух миллиардов рублей инвестиций. Расстояние от туробъекта до центра Новосибирска — 102 километра, что позволит не тратить много времени на дорогу.

По итогам совещания Владимир Городецкий поручил профильным подразделениям правительства региона в течение десяти дней проработать вопросы обеспечения транспорт-ной доступности инвестпроектов, снабжения производств электроэнергией и газом.

Прямая речь

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Необходимо рассмотреть возможность включить наши проекты в федеральные программы, а также проработать вопрос возмещения части затрат на строительство сыродельного завода по аналогии с федеральной поддержкой развития молочного животноводства.