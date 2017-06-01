Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Жилая недвижимость в Сочи начала дорожать
У детей Сандры Буллок появился отец
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
14Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
09:50 (мск), источник: "Российская газета"

Министр транспорта оценил безопасность дорог в Новосибирске

Новосибирск сохраняет звание транспортного центра Сибири.

Источник: "Российская газета"

Новосибирская область в шестой раз стала местом проведения масштабного международного форума «Транспорт Сибири». В центре внимания руководителей федеральных и региональных министерств, транспортных предприятий — самые насущные проблемы отрасли.

Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, форум за время своего существования стал площадкой, на которой ведется диалог профессионалов.

— Интерес к нему каждый год растет, в 2017-м году участвуют представители восемнадцати регионов России. Многочисленные секции и круглые столы посетили представители зарубежных стран, в том числе КНР, США, Бельгии, Великобритании, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Свыше восьми тысяч посетителей за время работы форума побывало в «Новосибирск Экспоцентре». Это говорит о том, что площадка востребована специалистами, что тема построения современного транспортного каркаса территорий не теряет своей актуальности, — отметил глава региона.

Знакомство с новинками и технологиями транспортного комплекса традиционно началось с выставки транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica. В этом году свои экспозиции на ней представило свыше ста компаний и организаций.

«Транспорт — взгляд в будущее» — так звучала главная тема пленарного заседания. На нем шла речь о перспективах различных видов транспорта и развитии территорий, которое невозможно без транспортной доступности. Кроме того, повестку обусловило важное событие — старт международного проекта «Новый Шелковый путь». По мнению Владимира Городецкого, транспортный коридор Шелкового пути должен быть сопряжен с Транссибирской железнодорожной магистралью.

— Для нашего региона важно, чтобы такая стыковка прошла через Новосибирск, — особо подчеркнул глава региона.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло также убежден, что развитие всего Сибирского округа невозможно без развития транспортной инфраструктуры с центральным узлом на территории Новосибирской области. В связи с этим не первый год на Транс-портном форуме звучит термин «конурбация».

Сегодня Новосибирская агломерация представляет собой мультимодальный транспортный узел межрегионального значения и имеет все шансы стать ядром Южно-Сибирской конурбации, которая включает в себя Кузбасскую, Томскую и Барнаульскую агломерации.

— Абсолютно ясны перспективы такого развития. Есть предпосылки для взаимодействия между агломерациями, причем они не были искусственно созданы. Когда мы говорим о флагманских проектах программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, то мы видим, что они выходят за рамки одного региона, носят межрегиональный характер. Конурбация — это и есть взаимодействие межтерриториальных агломерационных объединений, где формирование доступной транспортной среды — в приоритете. Единое транспортное пространство позволит усилить конкурентноспособность наших регионов, — подчеркнул губернатор Владимир Городецкий.

Важнейшим финансовым инструментом, который направлен на развитие транспортной доступности, является приоритетный проект стратегического развития «Безопасные и качественные дороги». С его реализацией в Новосибирской области ознакомился министр транспорта России Максим Соколов. Благодаря проекту в регионе до 2025 года будет приведено в нормативное состояние 85 процентов дорожной сети Новосибирской агломерации и существенно сокращено количество аварийно-опасных участков на дорогах.

— В регионе разработана и утверждена программа комплексного развития транспорт-ной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Уже в 2017 году запланированы дорожные работы на шестидесяти объектах улично-дорожной сети агломерации. За период реализации программы запланировано отремонтировать 510 километров автомобильных дорог, ликвидировать 71 место концентрации дорожно-транспортных происшествий, провести реконструкцию и построить 53 километра автомобильных дорог, связывающих агломерационные территории. Уверен, что задача обеспечения региона безопасными и качественными дорогами будет успешно решена, — рассказал Владимир Городецкий.

Прямая речь

Валерий Окулов, заместитель министра транспорта России:

— Новосибирский форум стал востребованной площадкой для представителей транспортной отрасли. У его участников сложился содержательный диалог, во время пленарной дискуссии удалось обсудить много вопросов, которые наработаны транспортным комплексом. Но нам не хватило времени, таким живым и интересным был разговор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Набиуллина не исключила дальнейшее снижение ставок
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь