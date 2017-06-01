Министр транспорта оценил безопасность дорог в Новосибирске
Новосибирск сохраняет звание транспортного центра Сибири.
Новосибирск сохраняет звание транспортного центра Сибири.
Новосибирская область в шестой раз стала местом проведения масштабного международного форума «Транспорт Сибири». В центре внимания руководителей федеральных и региональных министерств, транспортных предприятий — самые насущные проблемы отрасли.
Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, форум за время своего существования стал площадкой, на которой ведется диалог профессионалов.
— Интерес к нему каждый год растет, в 2017-м году участвуют представители восемнадцати регионов России. Многочисленные секции и круглые столы посетили представители зарубежных стран, в том числе КНР, США, Бельгии, Великобритании, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Свыше восьми тысяч посетителей за время работы форума побывало в «Новосибирск Экспоцентре». Это говорит о том, что площадка востребована специалистами, что тема построения современного транспортного каркаса территорий не теряет своей актуальности, — отметил глава региона.
Знакомство с новинками и технологиями транспортного комплекса традиционно началось с выставки
«Транспорт — взгляд в будущее» — так звучала главная тема пленарного заседания. На нем шла речь о перспективах различных видов транспорта и развитии территорий, которое невозможно без транспортной доступности. Кроме того, повестку обусловило важное событие — старт международного проекта «Новый Шелковый путь». По мнению Владимира Городецкого, транспортный коридор Шелкового пути должен быть сопряжен с Транссибирской железнодорожной магистралью.
— Для нашего региона важно, чтобы такая стыковка прошла через Новосибирск, — особо подчеркнул глава региона.
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло также убежден, что развитие всего Сибирского округа невозможно без развития транспортной инфраструктуры с центральным узлом на территории Новосибирской области. В связи с этим не первый год на
Сегодня Новосибирская агломерация представляет собой мультимодальный транспортный узел межрегионального значения и имеет все шансы стать ядром Южно-Сибирской конурбации, которая включает в себя Кузбасскую, Томскую и Барнаульскую агломерации.
— Абсолютно ясны перспективы такого развития. Есть предпосылки для взаимодействия между агломерациями, причем они не были искусственно созданы. Когда мы говорим о флагманских проектах программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, то мы видим, что они выходят за рамки одного региона, носят межрегиональный характер. Конурбация — это и есть взаимодействие межтерриториальных агломерационных объединений, где формирование доступной транспортной среды — в приоритете. Единое транспортное пространство позволит усилить конкурентноспособность наших регионов, — подчеркнул губернатор Владимир Городецкий.
Важнейшим финансовым инструментом, который направлен на развитие транспортной доступности, является приоритетный проект стратегического развития «Безопасные и качественные дороги». С его реализацией в Новосибирской области ознакомился министр транспорта России Максим Соколов. Благодаря проекту в регионе до 2025 года будет приведено в нормативное состояние 85 процентов дорожной сети Новосибирской агломерации и существенно сокращено количество
— В регионе разработана и утверждена программа комплексного развития
Прямая речь
Валерий Окулов, заместитель министра транспорта России:
— Новосибирский форум стал востребованной площадкой для представителей транспортной отрасли. У его участников сложился содержательный диалог, во время пленарной дискуссии удалось обсудить много вопросов, которые наработаны транспортным комплексом. Но нам не хватило времени, таким живым и интересным был разговор.