Министр транспорта оценил безопасность дорог в Новосибирске

Новосибирская область в шестой раз стала местом проведения масштабного международного форума «Транспорт Сибири». В центре внимания руководителей федеральных и региональных министерств, транспортных предприятий — самые насущные проблемы отрасли.

Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, форум за время своего существования стал площадкой, на которой ведется диалог профессионалов.

— Интерес к нему каждый год растет, в 2017-м году участвуют представители восемнадцати регионов России. Многочисленные секции и круглые столы посетили представители зарубежных стран, в том числе КНР, США, Бельгии, Великобритании, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Свыше восьми тысяч посетителей за время работы форума побывало в «Новосибирск Экспоцентре». Это говорит о том, что площадка востребована специалистами, что тема построения современного транспортного каркаса территорий не теряет своей актуальности, — отметил глава региона.

Знакомство с новинками и технологиями транспортного комплекса традиционно началось с выставки транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica. В этом году свои экспозиции на ней представило свыше ста компаний и организаций.

«Транспорт — взгляд в будущее» — так звучала главная тема пленарного заседания. На нем шла речь о перспективах различных видов транспорта и развитии территорий, которое невозможно без транспортной доступности. Кроме того, повестку обусловило важное событие — старт международного проекта «Новый Шелковый путь». По мнению Владимира Городецкого, транспортный коридор Шелкового пути должен быть сопряжен с Транссибирской железнодорожной магистралью.

— Для нашего региона важно, чтобы такая стыковка прошла через Новосибирск, — особо подчеркнул глава региона.