Маршрутку от «синюшки» до центра через Академический мост не спешат запускать в Иркутске

Местные власти не торопятся с запуском маршрутки от Маршала Конева до центральной части Иркутска через Академический мост. Для открытия маршрута, о котором впервые было заявлено еще в 2015 году, необходимо оборудовать остановочные пункты. Однако деньги на эти цели не предусмотрены в бюджете на 2017 год, говорится в официальном ответе администрации города на запрос ИА IrkutskMedia.

— Установить маршрут от Маршала Конева до центральной части города (через Академический мост) возможно после обустройства остановочных пунктов на участке от Реабилитационного центра до бульвара Рябикова. Будет проведено обследование дорожных условий на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. После чего будет организован открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту в соответствии с действующим законодательством. В бюджете города на 2017 год не предусмотрено денежных средств на обустройство остановочных пунктов, — рассказали в пресс-службе в январе 2017 года.

По обновленной информации администрации Иркутска, сейчас управление транспорта комитета городского обустройства ведет работу по разработке схемы движения автобусного маршрута от Ново-Иркутской ТЭЦ через Академический мост в аэропорт с учетом пожеланий жителей микрорайона Синюшина гора. После определения схемы движения будет рассмотрена возможность установления указанного маршрута в порядке, установленном положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Иркутске.

Также в 2017 году управлением транспорта будет рассмотрена возможность организации автобусных маршрутов № 85 «Микрорайон Топкинский — Областная больница», а также из микрорайона Юбилейного через Академический мост.

Напомним, в 2014 году управлением транспорта были организованы регулярные автобусные маршруты через Академический мост № 4 «Центральный рынок — микрорайон Университетский» и № 22 «Микрорайон Первомайский — Центральный рынок — микрорайон Первомайский». Работа транспортных средств на маршруте № 83 «Микрорайон Радужный — Центральный рынок» началась в конце 2016 года.

Академический мост ввели в эксплуатацию в 2010 году. Путепровод по улице Седова приняли в 2013-м, то есть до установления маршрутов № 4, 22 и 83.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что количество общественного транспорта через Академический мост в Иркутске предполагалось увеличить в два раза. В ноябре 2015 года через новый мост планировалось запустить маршрут «Синюшина гора — Центральный рынок» в составе 20-ти автобусов малой вместимостью с интервалом движения в 2−5 минут.