В Красноярске работает горячая линия по вопросам сноса торговых павильонов

Приезд автокрана для продавца этого павильона на улице Ферганская оказался неожиданным. Торговая точка много лет стоит незаконно, перейти на легальную работу хозяин не захотел, предписания игнорировал.



«Он находится как раз рядом с забором школы, дети идут из школы. Плюс к тому, к нам неоднократно обращались сотрудники полиции, так как выявляли факты продажи алкогольной продукции», — пояснил заместитель начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Красноярска Максим Самороков.



Дальше — только принудительный снос. С павильонами-нелегалами всё однозначно, совершенно другой подход к павильонам, которые работают законно, но находятся в полосе отвода дорог. В связи с проведением масштабного ремонта основных городских магистралей и благоустройства прилегающей территории их владельцам предлагают компенсационные места. Таких торговых точек в Красноярске 457.



«108 индивидуальных предпринимателей — собственников временных сооружений на переезд согласились, с ними мы работаем в этом русле, с остальными решаем вопросы по новым компенсационным местам», — сообщил глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.



Места, где в Красноярске уже снесли павильоны, стоящие вдоль дорог, по словам жителей, их глаз только радуют. Этот газон на улице Киренского засеяли только вчера.



— Мне кажется, в нашем городе столько маркетов, зачем павильоны, они только портят вид города.



— Стало лучше, потому что разбили сквер, которых у нас мало. Во-вторых, в этом доме на первом этаже магазины, там тоже всё продают. А в павильонах иногда опасно покупать.



Легальным предпринимателям предоставляются компенсационные места для торговли. С вопросами можно обращаться по телефону горячей линии — 276−36−00.





Мария СЕМЁНОВА



