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11:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовская область в Санкт-Петербурге намерена подписать соглашения о создании новых производств

Делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым отправилась в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В этом году программа донской делегации очень насыщенна. Ее участникам предстоят переговоры с российскими и международными инвесторами. Как отмечают в агентстве инвестиционного развития Ростовской области — его специалисты организовали работу представительства региона — большая часть соглашений будет связана с появлением новых производств. Уточняются и сферы: пищевая и перерабатывающая промышленность, инфраструктурные проекты, инновации и спорт.

«Одно из главных конкурентных преимуществ Ростовской области — высокая степень диверсификации экономики, сбалансированность её структуры: более 3000 предприятий создают 80% ВРП, объем которого в настоящее время превышает 1,2 трлн рублей, — говорит генеральный директор “Агентства инвестиционного развития Ростовской области” Игорь Бураков. — Новые инвестиционные проекты и программы, которые мы будем обсуждать в ходе встреч и переговоров на ПМЭФ-2017, рассредоточены по разным отраслям и тем самым удачно вписываются в повестку форума, отвечают интересам его участников. Договоренности, ожидаемые по итогам форума, будут способствовать росту экономики и социальной сферы Ростовской области в долгосрочной перспективе».

В состав делегации Ростовской области входят заместители губернатора Дона, представители областных министерств экономического развития, промышленности.

Петербургский международный экономический форум — одна из ключевых мировых площадок для общения бизнесменов и представителей власти, обсуждения экономических вопросов, стоящих не только перед Россией, но и миром в целом. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. В 2016 форум собрал более 12 000 участников из 133 стран.

Петербургский международный экономический форум в 2016 году принес Ростовской области соглашений более, чем на 7 миллиардов рублей.

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