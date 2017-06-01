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17:47 (мск), источник: Forbes.kz

Закрытие Carrefour: дело не в конкуренции и девальвации

Обозревателю Forbes.kz рассказали, по каким причинам закрылся французский гипермаркет в Алматы.

Источник: Forbes.kz

Как уже сообщал Forbes.kz, 30 мая, в официальной группе Carrefour Kazakhstan в Facebook было опубликовано сообщение: «Друзья, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы совершали покупки вместе с нами. Хотим уведомить вас о том, что, к сожалению, гипермаркет Carrefour закрывается 2 июля. Ваш Carrefour».

Генеральный директор сети Сынг Дэ Рю сообщил Sputnik Казахстан, что гипермаркет Carrefour не выдержал конкуренции с казахстанскими ретейлерами.

— Основная причина — девальвация и жесткая конкуренция. Закрытие магазина не означает, что компания Majid Al Futtaim Hypermarkets Kazakhstan закрывается для страны. Компания будет мониторить экономическую ситуацию в республике и не исключает возможности вернуться на рынок РК в будущем, — сказал генеральный директор, уточнив, что за последний год недалеко от Carrefour открылись три гипермаркета.

Ситуацию с закрытием Carrefour в Алматы прокомментировал эксперт, пожелавший остаться неназванным. По его словам, есть несколько основных причин, по которым французская сеть не смогла завоевать позиции на рынке и остаться в РК.

Так, основной причиной стало непонимание реалий местного рынка. В Carrefour были широко представлены товары сегмента non-food, которые казахстанцы не привыкли покупать в гипермаркетах.

— Сегмент non-food занимал во французском гипермаркете 50% площади. Именно этот сегмент они начали сокращать в первую очередь. Вы можете наблюдать во всех гипермаркетах, работающих в Казахстане, что non-food занимает максимум 30% площади. Такой баланс сложился из-за особенностей нашего рынка — казахтанцы не покупают товары сегмента non-food в гипермаркетах, который воспринимаются, в первую очередь, как продуктовые магазины, — объяснил он.

Второй причиной стало неправильный выбор локации.

— Всё-таки целевая аудитория Carrefour проживает в центральной части города и не ездит закупаться в отдаленный от них район, — отметил эксперт.

Более того, спикер заметил, что французском гипермаркет планировал продавать бытовую технику, располагаясь рядом с одним из магазинов крупнейшей в стране сети по продаже техники Sulpak.

Третьим фактором стало то, что в магазине скудно были представлены товары private label, которые казахстанцы хорошо знают и которые они в первую очередь ожидали увидеть на полках Carrefour при выходе сети на рынок республики.

Четвертой причиной стали проблемы с закупом продукции глобальных игроков.

— Carrefour не мог предложить цену ниже, чем Magnum Cash & Carry или даже Metro (закуп в гипермаркеты METRO ведется сразу на два рынка — России и Казахстана), которые получают хорошие скидки от поставщиков за счет объемов поставок. Конечно, один гипермаркет Carrefour такие скидки получить не может, — заметил эксперт.

Еще одним фактором, который повлиял на закрытие гипермаркета, стало то, что, по мнению спикера, MAF Hypermarkets Kazakhstan (Carrefour) (подразделение арабской компании Majid Al Futtaim, которая является владельцем франшизы на открытие магазинов Carrefour) затянул с открытием новых магазинов. Напомним, что компания планировала открыть 5 гипермаркетов в Алматы и не менее 4 в Астане. В каждом из гипермаркетов должны были работать по 500 сотрудников. А также планировалось открыть от 10 до 12 супермаркетов меньшего размера в южной столице. Кроме того, компания присматривалась к Шымкенту, Атырау, Актобе и Караганде.

Эксперт в сфере ретейла, генеральный директор компании Retail Space KZ Ержан Уразбаев отмечает, что, по его данным, все решения по развитию Carrefour Kazakhstan принимались арабской компанией Majid Al Futtaim в ОАЭ, а не в Казахстане.

— Наш рынок они только «щупали», и решение о развитии принимались всегда по остаточному принципу, Казахстан для них был не в приоритете. Мы неоднократно обращались к ним с различными проектами. Однако сотрудничать они готовы были только на условиях оплаты за аренду процента за оборот, без фиксированного платежа. Никто из арендодателей не готов были пойти на условия, которые предлагал Carrefour. Фактически владельцы франшизы сами не дали развиваться бизнесу в Казахстане, — уверен эксперт.

В результате, как отметил Ержан Уразбаев, так как компании не удалось запустить целую сеть, то и хороших цен на товары, представленные в гипермаркете, они предложить покупателям не смогли. Эксперт также подчеркнул, что сейчас ретейл-рынок уже не тот, что в 2010—2012, и новым игрокам, особенно в продовольственном формате, не так-то просто зайти на него: выход в РК обходится дороже.

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