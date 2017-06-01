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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Байкитской семья осталась без жилья из-за строительства развязки

Действия подрядчика называют самоуправством.

В Красноярске на ул. Байкитской был снесен дом, где проживала семья. Как сообщает телеканал «Афонтово», Мария Кудина и ее муж отлучились в банк, чтобы получить деньги, выделенные администрацией на покупку нового жилья. Когда вернулись, дом был полностью разрушен.

По решению суда жилье действительно попадает под снос, однако семья имела право в нем жить еще до 11 июня. Всю ночь муж и жена провели на улице, разгребая завалы.

«Три костра жгли и грелись. Холодно, ветер был. Все равно замерзла, как бы то ни было. Ночь она и есть ночь. Сыну позвонила, он принес мне (куртку — ред.). В ней сегодня и хожу», — рассказывает Мария Кудина.

Под завалами остались все вещи — два холодильника, диван, телевизор, одежда и продукты. Спасти им не удалось ничего. Теперь семья вынуждена искать временное жилье, пока не приобретет новое. В управлении дорог уверены, что это произошло незаконно. Действия подрядчика являются самоуправством.

«Официальных документов, которые бы позволяли подрядчику осуществлять снос, в настоящий момент нет и не было. Соответственно, никаких документов о сносе в подрядную организацию не поступало от нас, как от заказчика», — пояснил пресс-секретарь управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Александр Марков.

Семья Кудиных намерена подать на строителей в суд. Они уже написали заявление в полицию.

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