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06:31 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Работодатели задолжали жителям Дальнего Востока миллиард рублей зарплат

Задолженность по зарплатам на Дальнем Востоке на 1 апреля 2017 года составила более миллиарда рублей. Об этом на межведомственном совещании в Хабаровске рассказал замгенпрокурора Юрий Гулягин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Большая часть долга — 673 млн рублей — приходится на предприятия-банкроты. Таких предприятий становится всё больше, отметил Гулягин.

Самая высокая задолженность по зарплатам на Дальнем Востоке сохраняется в Приморье, отметила начальник управления Генпрокуратуры по ДФО Любовь Дёмина. Работодатели региона задолжали около 500 млн рублей, причём 400 млн рублей этой суммы приходится на завод «Радиоприбор».

Работодатели также задолжали 300 млн рублей зарплат 5 тысячам строителей космодрома «Восточный». Более половины этого долга приходится на «Дальспецстрой».

Реальные долги работодателей гораздо больше отражённых в статистике. По словам Дёминой, 186 предприятий Дальнего Востока не подали сведений о задолженности.

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