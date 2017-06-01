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08:50 (мск), источник: Forbes.kz

Казахстан обогнал Россию в рейтинге конкурентоспособности экономик

РК поднялась в рейтинге сразу на 15 позиций.

Источник: Forbes.kz

Казахстан обогнал Россию, поднявшись с 47 на 32 место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. России отвели 46 место, Украина опустилась на 60.

Авторы рейтинга, сообщает РБК, оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Казахстан, резко улучшивший свои позиции, наибольший прогресс за минувший год продемонстрировал по параметру «государственные финансы», перескочив с 51о места сразу на 4; показатель «внутренняя экономика» поднялся с 51 места на 40. Республика также существенно поднялась по всем позициям в категории «эффективность бизнеса».

Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором и третьем местах — Швейцария и Сингапур. США опустились с третьей строчки на четвертую — худший результат страны за последние пять лет. Замыкают пятерку самых конкурентоспособных экономик Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого.

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