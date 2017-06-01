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07:38 (мск), источник: "Российская газета"

Уральцы сэкономят при покупке продуктов питания

На Урале начала действовать социальная программа по поддержке населения в условиях сложной экономической ситуации в стране. Данная программа основана на многолетнем опыте стран Европы и реализуется посредством интернет-портала socpack.ru («Соцпакет»).

Вопросы экономии для жителей Уральского региона сейчас актуальны как никогда. На сегодняшний день (по официальным данным) средняя заработная плата по Свердловской области составляет около 30 000 рублей. С учетом повышения цен на товары повседневного спроса, ставок по кредитам и тарифов на проезд в общественном транспорте качество жизни населения значительно снижается. Кроме того, уровень безработицы в Свердловской области в полтора раза выше, чем в среднем по России.

Социальная программа «Соцпакет» помогает ежемесячно сокращать расходы семейного бюджета на 30%, то есть каждый месяц экономить от 8000 до 10 000 рублей. Причем сюда входят как продукты питания и все виды детских и повседневных товаров, так и различные виды услуг. «Соцпакет» помогает грамотно, а самое главное просто спланировать свой бюджет с учетом всех текущих скидок на товары и услуги. На сайте socpack.ru представлены как «желтые ценники» магазинов, так и уникальные акции исключительно для держателей купонов. Для того чтобы воспользоваться этими предложениями, необходимо всего лишь распечатать купон из «Личного кабинета» на сайте либо сохранить его на телефон и предъявить на кассе. Все купоны «Соцпакета» являются бесплатными и предоставляются на все категории товаров и услуг — от продуктов до туристических путевок. Каждый день на сайте публикуются новые выгодные предложения от самых разных компаний региона.

«Соцпакет» — это социальная программа для каждого жителя региона, позволяющая по-настоящему экономить, а значит, повышать свой личный уровень жизни и уровень жизни своих родных и близких. Два клика мышью для регистрации на сайте — и все самые выгодные предложения уральских предприятий в вашем распоряжении.

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