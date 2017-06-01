Уральцы сэкономят при покупке продуктов питания

Вопросы экономии для жителей Уральского региона сейчас актуальны как никогда. На сегодняшний день (по официальным данным) средняя заработная плата по Свердловской области составляет около 30 000 рублей. С учетом повышения цен на товары повседневного спроса, ставок по кредитам и тарифов на проезд в общественном транспорте качество жизни населения значительно снижается. Кроме того, уровень безработицы в Свердловской области в полтора раза выше, чем в среднем по России.

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