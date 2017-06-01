Минимущества подаст в суд на рынок «Знаменский» в Иркутске за самовольный захват земли

Юристы министерства имущественных отношений Иркутской области готовят сейчас исковое заявление в суд на администрацию рынка «Знаменский». Дело касается самовольного захвата рынком 1,7 га неразграниченных земель. Исковые требования пока уточняются. Ранее, 23 мая, вопросы, касающиеся этой «роковой» территории, рассматривались на заседании комиссии по коррупции Думы Иркутска. Инициативная группа работников рынка обвинила городского депутата Григория Резникова в превышении полномочий, корыстных интересах и захвате территории. Стоит отметить, что, по словам недавно вышедшего из комиссии Александра Квасова, это депутатское объединение не собиралось в течение полутора лет.

В адрес председателя временной комиссии по коррупции Думы Иркутска Ивана Гущина поступило поручение от председателя Думы с просьбой рассмотреть обращение от члена Общественной палаты Иркутской области Сергея Скворцова и от организации предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынке «Знаменский», «О вопросах деятельности депутата Думы Иркутска по избирательному округу № 6 Григория Резникова, связанной с незаконным использованием им должностного положения вопреки интересам общества и государства». Работники рынка просили проверить народного избранника на предмет коррупции, а именно: как в его распоряжении оказался земельный участок с кадастровым номером 38:36:000012/792, на котором он якобы незаконно построил здание. В обращении заявителя сказано, что здание на земельном участке является самовольно построенным и принадлежит депутату Думы Иркутска Григорию Резникову. Однако комиссия не обнаружила коррупционных составляющих в деятельности своего коллеги.

«Сообщаем, что разрешение на эксплуатацию здания было выдано 31 августа 2012 года (№РО38303000−25/12). Сведения о самовольно построенном здании отсутствуют, а гражданин Резников был избран депутатом Думы Иркутска в 2014 году. Согласно полученным материалам, здание принадлежит физлицу Петуховой Ю. И. (свидетельство о регистрации права собственности от 28 января 2016 года). Сведений о принадлежности этого здания депутату Резникову не имеется. Согласно полученным материалам, земельный участок с кадастровым номером 38:36:000012/792 принадлежит Петуховой Ю. И. (свидетельство о регистрации права собственности от 28 января 2016 года). Сведений о принадлежности этого здания депутату Резникову не имеется», — сказал Иван Гущин.

Справедливости ради стоит отметить, что председатель комиссии по коррупции не очень хорошо подготовился к докладу: согласно сведениям, взятым из открытых источников, Резников и некая Петухова состоят в браке и имеют совместных детей. Однако это не меняет того, что участок и здание, принадлежащие возможной супруге депутата эксплуатируется в соответствии со всеми разрешительными документами.

«Кроме того, заявителями представлена информация, что депутат начал травлю предприятия со стороны организованных им групп граждан, которые пишут жалобы на павильоны рынка “Знаменский”. В то же время уговаривает взять в аренду его павильоны и склады. Согласно ст. 1 ФЗ № 273 “О противодействии коррупции”, в предоставленной информации отсутствует доказательная база коррупционных деяний. Моими помощниками в целях проведения опроса собственников и арендаторов был организован выезд, в ходе которого не было выявлено негативного отношения предпринимателей к Григорию Резникову. Напрашивается вывод о том, что существует внутренний конфликт собственников, арендаторов и субарендаторов торговых павильонов, расположенных на улицах Сурнова и Баррикад в Иркутске. Доказательная база коррупционной деятельности депутата Резникова отсутствует», — сделал вывод председатель комиссии по коррупции.

Также Иван Гущин сообщил, что Григорий Резников подал в суд на заявителя. В завершающем слове председатель комиссии завил, что не выступает на стороне ни Резникова, ни Скворцова, а просто излагает факты.

Следующим выступил представитель Сергея Скворцова. Он сообщил, что в декабре 2016 года по рынку поползли слухи о том, что «Знаменский» обходят сотрудники мэрии Иркутска. Они рассказывали о скором закрытии рынка и рекомендовали перейти на другой, где аренда ниже и площади лучше.

«Мы отреагировали на этот вопрос, и директор поручил нам установить заграждения. 18 декабря на рынок приехал КАМАЗ, который воспрепятствовал установке забора. Мы хотим разобраться, почему так получается, ведь это захват собственности. Мы вызвали кадастрового инженера, который помог нам установить точные границы участка. Мы нанесли краской на асфальте границы, которые через час были закрашены», — рассказал представитель администрации рынка.

Иван Гущин ответил, что заявитель мог бы обратиться либо в комиссию по правопорядку, которая может запросить у Минимущества соответсвующие документы, либо в суд.

«Но вы пришли на комиссию по коррупции, где вам четко и ясно могут сказать, есть коррупционная составляющая или нет. Я ее не увидел. Существует внутренний конфликт, который вы не можете урегулировать. Вы вправе решать этот конфликт самостоятельно либо через суд», — сказал Иван Гущин.

Депутат Думы Иркутска по округу № 18, на котором находится рынок «Знаменский», Лариса Егорова сказала, что эта история началась в декабре 2016 года, но фамилия Резникова там ранее не фигурировала.

«Дело в том, что фамилия Резникова всплывает именно сейчас. Четыре месяца назад, когда эта история начиналась, его фамилия вообще не звучала. Ко мне четыре месяца назад обратилась группа жителей по этому вопросу. Тогда речь шла о загрязнении реки Ушаковки, но мы понимали, что начинался конфликт бизнес-интересов. Я на эту тему работаю. Я абсолютно не вижу коррупционной составляющей, здесь только конфликт интересов», — заявила Лариса Егорова.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова рассказала, что депутаты получили ответ на запрос Минимущества на эту тему. По мнению спикера Думы, в первую очередь нужно разобраться с неразграниченными землями, а именно: на основании чего рынок «Знаменский» строит нефтебазы, которые спустились уже к самому берегу Ушаковки.

«Наш запрос был составлен, чтобы определить чьи эти земли. Так вот: установлено, что неразграниченные земли в ведении Минимущества, которые будут дополнительно проверяться. Будут проводиться мероприятия по установлению лиц, осуществляющих деятельность на территории рынка “Знаменский” и прилегающей к нему земле. Проверки и установление лиц виновных в нарушении природоохранного законодательства будут проведены в соответсвии с законом о защите прав предпринимателей. Там действительно зафиксированы нарушения, не на 100% площади, но там необходим контроль области», — добавила Ирина Ежова.

Депутат по округу № 19 Сергей Юдин спросил у Григория Резникова: «Действительно ли кадастровый инженер выезжал на сопредельные территории и зафиксировал нарушения прав заявителей?» Резников пояснил, что не занимается бизнесом на этой территории и прокомментировать это не может.

«Дело в том, что я не занимаюсь бизнесом на этой территории и не знаю, кто там был и с кем общался. Все эти споры связанные с кадастром, КАМАЗами и прочее я прокомментировать не могу. Я хотел бы сказать, что ознакомился с заявлением, и каждое слово в нем это ложь и клевета. Все факты в заявлении выдуманы. 22 мая я обратился в суд, чтобы привлечь собственника рынка “Знаменский” к разбирательству по опровержению сведений, не соответствующих действительности, и взысканию морального вреда», — сказал Григорий Резников.

Тогда Сергей Юдин спросил у заявителя, какими документами он может подтвердить, что территория рынка кем-то захвачена. Заявитель не смог ответить на этот вопрос, а депутат посоветовал ему обратиться в суд.

Корр. ИА IrkutskMedia попросил Григория Резникова прокомментировать ситуацию. Депутат рассказал, что в этой истории имеет место самозахват областной земли рынком «Знаменский».

— Если вы посмотрите карту, то вы увидите, что 2 га — это земля рынка и еще 1,7 га — постепенно захваченная земля. Более того, в генплане города эта зона указана как «территория общего пользования». Там можно строить только парки, скверы и бульвары. Также это территория водоохранной зоны, и возведение на ней таких строений является грубейшим нарушением законодательства. Там ведь стоят не просто магазины, а СТО и двухэтажные склады. Днем там паркуются большегрузы, которые закупают продукцию оптом. Нет ни одного мусорного бака или даже огнетушителя. Налицо все предпосылки для экологической катастрофы. Все стекает прямо в Ушаковку — в реке часто плавают колеса и коробки. Еще все склады там построены буквально «стенка к стенке», а это чревато с точки зрения пожарной безопасности. Никаких пожарных подъездов, гидрантов там тоже нет. Если на территории что-то горит, то приезжающие пожарные не тушат склад, а заливают здания рядом с ним, чтобы пламя не перекинулось. Склады забиты запчастями, маслами и шинами. Если все это начнет полыхать, то попадет в Ушаковку. Может произойти даже техногенная катастрофа, так как на 500 метров ниже по течению уже находится Ангара, в которой есть водозаборы. Мы получим историю, страшнее чем с «Боярышником», — считает Григорий Резников.

Также депутат добавил, что жители района, которые там рыбачили, купались, отдыхали, теперь даже не могут подойти к территории. На захваченных землях стоят шлагбаумы и вооруженная охрана.

— На петиции и письма администрация рынка не реагирует. Меня как инициатора этого процесса Сергей Скворцов обвинил в каких-то своих коррупционных интересах. Посчитал, что я превышаю депутатские полномочия и обратился в комиссию при Думе Иркутска. Чем она закончилась, вы знаете, — отметил депутат.

Григорий Резников отметил, что намерен поднять вопрос о рынке «Знаменский» в стенах Думы и даже инициировать заседание с выездом на берег Ушаковки.

— Мы с Сергеем Скворцовым соседи по территории. Строения у него на захваченной земле стоят уже семь лет. Если бы у меня был коммерческий интерес, я бы это начал еще три года назад, когда стал депутатом. Мы подняли этот вопрос именно сейчас, потому что ситуация становится критической. Коммерческого интереса у меня быть не может, потому что у меня даже нет выхода на эту территорию. Почему раньше не занялся этим вопросом — да, виноват, не занимался. Сейчас ко мне обратились жители, потому что я работаю в этом округе. Поэтому мы с Ларисой Егоровой, депутатом по округу, объединили усилия и сейчас работаем одним фронтом, — резюмировал Григорий Резников.

Отметим, что с директором рынка «Знаменский» Сергеем Скворцовым корр. ИА IrkutskMedia связаться не удалось, как, впрочем, и получить комментарий на эту тему в администрации Иркутска.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что рынок «Знаменский» самовольно захватил 17,6 га неразграниченных земель при недосмотре властей. Кроме того, на участке не обустроена ливневая канализация, в результате чего все отходы стекают в Ушаковку. Активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию. Также обращения были отправлены в различные надзорные ведомства.