Силуанов объяснил отказ от наращивания расходов за счет конъюнктуры

Хотя Силуанов не упоминает выборы 2018 года, его статья звучит как предостережение против наращивания общих расходов бюджета в зависимости как от внешнеэкономической, так и от внутриполитической конъюнктуры.

«Мы слышим такие предложения от ряда экспертов. Идея воспользоваться благоприятной конъюнктурой и направить средства на стимулирование внутреннего спроса, с моей точки зрения, опасна для бюджетной и макроэкономической стабильности, которая является фундаментом для роста ВВП. Бюджет не может быть устойчивым тогда, когда исполнение его расходных обязательств зависит от внешнеэкономической конъюнктуры», — пишет Силуанов. Особенно это важно, когда «есть риски изменчивости динамики цен на нефть». Силуанов считает, что цены на нефть все еще могут упасть ниже $40 — уровня, заложенного в бюджете и предложенного Минфином в новом бюджетном правиле. В Минфине опасаются, что нефть в перспективе может дешеветь и до $30, потому что сланцевая добыча в США растет опережающими темпами, говорилось в апрельской презентации одного из департаментов Минфина.

На прошлой неделе президент Владимир Путин попросил правительство подумать над возобновлением с 2018 года индексации зарплат бюджетникам, которые остались за бортом майских указов, — в самом широком смысле это и военные, и полицейские, и госслужащие, а также судьи, сотрудники ФСИН и т. д.

Минфин уже подготовил, а правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет 2017 года, которые предполагают увеличение расходов на 362 млрд руб. Но оно профинансировано исключительно из дополнительных доходов, не связанных с нефтью и газом, а нефтегазовые доходы, которые бюджет получает от превышения нефтяных цен над уровнем $40, откладываются в сторону и в 2018 году будут зачислены в Резервный фонд.