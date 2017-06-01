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07:28 (мск), источник: РБК

Силуанов объяснил отказ от наращивания расходов за счет конъюнктуры

Соблазн воспользоваться неплохой внешней конъюнктурой и нарастить госрасходы велик, но делать этого нельзя, написал министр финансов Антон Силуанов в колонке на РБК. Цены на нефть могут опуститься ниже $40, и тогда пригодятся резервы.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас внешняя конъюнктура относительно благоприятна, бюджет получает незапланированные нефтегазовые доходы, и велик соблазн воспользоваться этим и нарастить бюджетные расходы, чтобы подогреть внутренний спрос, пишет Силуанов. Этому «искушению» поддаваться нельзя —.

нужно сначала прийти к бездефицитному бюджету, вновь накопить резервы, и только потом можно начать увеличивать финансирование приоритетов, считает министр.

Хотя Силуанов не упоминает выборы 2018 года, его статья звучит как предостережение против наращивания общих расходов бюджета в зависимости как от внешнеэкономической, так и от внутриполитической конъюнктуры.

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«Мы слышим такие предложения от ряда экспертов. Идея воспользоваться благоприятной конъюнктурой и направить средства на стимулирование внутреннего спроса, с моей точки зрения, опасна для бюджетной и макроэкономической стабильности, которая является фундаментом для роста ВВП. Бюджет не может быть устойчивым тогда, когда исполнение его расходных обязательств зависит от внешнеэкономической конъюнктуры», — пишет Силуанов. Особенно это важно, когда «есть риски изменчивости динамики цен на нефть». Силуанов считает, что цены на нефть все еще могут упасть ниже $40 — уровня, заложенного в бюджете и предложенного Минфином в новом бюджетном правиле. В Минфине опасаются, что нефть в перспективе может дешеветь и до $30, потому что сланцевая добыча в США растет опережающими темпами, говорилось в апрельской презентации одного из департаментов Минфина.

На прошлой неделе президент Владимир Путин попросил правительство подумать над возобновлением с 2018 года индексации зарплат бюджетникам, которые остались за бортом майских указов, — в самом широком смысле это и военные, и полицейские, и госслужащие, а также судьи, сотрудники ФСИН и т. д.

Минфин уже подготовил, а правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет 2017 года, которые предполагают увеличение расходов на 362 млрд руб. Но оно профинансировано исключительно из дополнительных доходов, не связанных с нефтью и газом, а нефтегазовые доходы, которые бюджет получает от превышения нефтяных цен над уровнем $40, откладываются в сторону и в 2018 году будут зачислены в Резервный фонд.

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Фактически это переходное бюджетное правило, а постоянное должно заработать с 2019 года. «Крайне важно сейчас законодательно закрепить “бюджетные правила” в представленной Минфином редакции, с тем чтобы иметь возможность пополнять Резервный фонд на время действия соглашения о заморозке добычи стран — производителей сырья», — пишет Силуанов. Как ранее сообщал РБК, Минфин предлагает ограничивать общие расходы бюджета суммой ненефтегазовых доходов, нефтегазовых доходов при цене нефти в $40 (которая должна индексироваться на инфляцию мировых валют) и процентных расходов по обслуживанию госдолга.

Если сегодня не поддадимся искушению «проесть» дополнительные доходы, то уже к 2020 году сможем получить полностью сбалансированный бюджет и начать увеличивать финансирование приоритетов за счет гораздо более качественных, устойчивых доходов, рост которых оценивается не менее 0,5 трлн руб. в год, — обещает министр финансов. А резервы на финансирование приоритетов можно изыскать не в конъюнктурных доходах и не в повышении налоговой нагрузки, а в расширении налоговой базы посредством снижения теневого сектора экономики («налоговый маневр»).

Еще одним потенциальным источником финансирования приоритетных проектов Силуанов называет повышение эффективности госсектора, в частности справедливые дивидендные выплаты госкомпаний. Минфин считает, что все последние годы госкомпании отдавали своему собственнику несправедливо заниженную долю прибыли, ссылаясь на инвестпрограммы. С точки зрения ведомства это не что иное как «дивидендная субсидия» — только по четырем публичным госкомпаниям («Роснефть», «Газпром», Сбербанк, ВТБ) она составляет в среднем за год около 300 млрд руб.

Комментарии
8
Василий Фесин
Армию"дармоедов"посадить на з/п в 50 000р и экономика взлетит...
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Константин Дроздов
Уменьшите себе зарплату до 30 т и будет счастье.все равно ни чего путного от вас нет.
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А Б
Одним из основных критериев, на которых минфин сторит свои расчёты, как и прежде является цена на нефть, как заявляет Силуанов. Это в очередной раз свидетельствует о том, что РФ продолжает оставаться сырьевой державой, не проявляющей стремлений к диверсификации своей экономики несмотря на неоднократные заявления власти об обратном, сделанные ранее.
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