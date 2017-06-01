В Новосибирске резко подорожали бензин и дизельное топливо, об этом сообщает Новосибирскстат.

За прошедшую неделю в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин увеличились на 0,5%, в том числе на бензин марки АИ-92 — на 0,7%, на бензин марки АИ-95 — на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,8%.

Средняя цена бензина в Новосибирске подорожала на 17 копеек — с 35,82 до 35,98. Цена бензина АИ-80 за минувшую неделю не изменилась и стоит 29,25 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки — до 34,63 рублей. Средняя цена бензина марки АИ-95 и выше подорожала на 2 копейки — до 38,23 рублей. Дизельное топливо выросло в цене на 30 копеек — до 37,53 рублей.

«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29 до 29,50 рубля за литр, марки АИ-92 — от 34,40 до 35,15 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38 до 38,90 рубля за литр, дизельное топливо — от 37,20 до 37,75 рубля за литр», — добавили статистики.