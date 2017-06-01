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07:39 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 1 июня

В два раза увеличилось за сутки количество объектов, отключенных от горячей воды: по состоянию на 1 июня их насчитывается 3198, тогда как днем ранее таких было 1497, сообщает пресс-центра Новосибирска.

Такой солидный прирост был достигнут за счет отключения домов по зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 — к отключенным от горячей воды прибавилось сразу 1545 объектов (в Кировском районе — 672, в Ленинском районе — 873). Испытания на прочность и плотность продлятся до 24 часов 12 июня.

Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, Бурденко, Бетонная, Мира, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Паласа, Северный проезд, поселок Затон, жилмассивы Северо-Чемской, Троллейный, Западный, Юго-Западный, Акатуйский, Чистая слобода.

С 29 мая проводятся гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-4, их окончание намечено на 24 часа 9 июня. Без горячей воды там — 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов). Отключения затронули следующие улицы: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановскую, Катодную, Северную, Весеннюю, Тимирязева, Вавилова, Дачную, Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановую (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковую, Кавалерийскую, Новую, Овражную, Каунасскую, Кропоткина, Деповскую, Пулеметную, а также Красный проспект (от площади Калинина до улицы Северной).

Планово-предупредительные работы привели к отключению 561 дома. На 154 объектах участка котельной № 35 не будет горячей воды до 17 часов 3 июня. К ним относятся дома по улицам Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

В зоне котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) отключенными до 24 часов 8 июня остаются 85 домов на улицах Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева.

В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.

До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе планово-ремонтные работы ведутся в котельной № 15 по улице Лаврова. До 17 часов 10 июня отключено 12 объектов.

Плановые работы потребовали отключения от горячей воды 260 объектов. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошурникова, 53/1 и 53/2. Установка глушек на теплотрассе по улице Крылова привела к отключению 131 дома, горячей воды там не будет до 19.30 1 июня. На полчаса дольше будет отключена подача горячей воды в 78 домов на улице Советской.

Аварийные работы привели к отключению горячей воды на 13 объектах. До 20 часов 1 июня не будет горячей воды в десяти домах на улице Крылова. Устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет до 17 часов 2 июня. Один объект отключен до 17 часов 9 июня по адресу Северная, 21/2.

Кроме того, «СИБЭКО» напоминает, что с 5 июня начнет гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-2, которые продлятся до 10 июня.

— В ходе реализации мероприятий при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в августе 2017 года, — сообщили в «СИБЭКО».

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