Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 1 июня
В два раза увеличилось за сутки количество объектов, отключенных от горячей воды: по состоянию на 1 июня их насчитывается 3198, тогда как днем ранее таких было 1497, сообщает
В два раза увеличилось за сутки количество объектов, отключенных от горячей воды: по состоянию на 1 июня их насчитывается 3198, тогда как днем ранее таких было 1497, сообщает
Такой солидный прирост был достигнут за счет отключения домов по зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 — к отключенным от горячей воды прибавилось сразу 1545 объектов (в Кировском районе — 672, в Ленинском районе — 873). Испытания на прочность и плотность продлятся до 24 часов 12 июня.
Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают улицы Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича,
С 29 мая проводятся гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-4, их окончание намечено на 24 часа 9 июня. Без горячей воды там — 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов). Отключения затронули следующие улицы: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановскую, Катодную, Северную, Весеннюю, Тимирязева, Вавилова, Дачную, Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановую (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковую, Кавалерийскую, Новую, Овражную, Каунасскую, Кропоткина, Деповскую, Пулеметную, а также Красный проспект (от площади Калинина до улицы Северной).
В зоне котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) отключенными до 24 часов 8 июня остаются 85 домов на улицах Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева.
В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.
До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе
Плановые работы потребовали отключения от горячей воды 260 объектов. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошурникова, 53/1 и 53/2. Установка глушек на теплотрассе по улице Крылова привела к отключению 131 дома, горячей воды там не будет до 19.30 1 июня. На полчаса дольше будет отключена подача горячей воды в 78 домов на улице Советской.
Аварийные работы привели к отключению горячей воды на 13 объектах. До 20 часов 1 июня не будет горячей воды в десяти домах на улице Крылова. Устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет до 17 часов 2 июня. Один объект отключен до 17 часов 9 июня по адресу Северная, 21/2.
Кроме того, «СИБЭКО» напоминает, что с 5 июня начнет гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-2, которые продлятся до 10 июня.
— В ходе реализации мероприятий при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в августе 2017 года, — сообщили в «СИБЭКО».