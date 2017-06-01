Движение авто ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска до 19 июня
Причина — ремонт участка теплотрассы.
Причина — ремонт участка теплотрассы.
Движение авто на улице Танкистов в Челябинске будет ограничено с утра 1 июня до вечера 19 июня, сообщают в
Трудности у автомобилистов возникнут на участке от улицы 1-й Пятилетки до проспекта Ленина. Ограничение вводится в связи с реконструкцией теплотрассы по улице Танкистов.
Напомним, до 9 июня движение также будет ограничено на участке улицы Артиллерийской между домами № 117/6 и № 119