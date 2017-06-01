Движение авто ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска до 19 июня

Движение авто на улице Танкистов в Челябинске будет ограничено с утра 1 июня до вечера 19 июня, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Трудности у автомобилистов возникнут на участке от улицы 1-й Пятилетки до проспекта Ленина. Ограничение вводится в связи с реконструкцией теплотрассы по улице Танкистов.