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07:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто ограничат в Тракторозаводском районе Челябинска до 19 июня

Причина — ремонт участка теплотрассы.

Движение авто на улице Танкистов в Челябинске будет ограничено с утра 1 июня до вечера 19 июня, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Трудности у автомобилистов возникнут на участке от улицы 1-й Пятилетки до проспекта Ленина. Ограничение вводится в связи с реконструкцией теплотрассы по улице Танкистов.

Напомним, до 9 июня движение также будет ограничено на участке улицы Артиллерийской между домами № 117/6 и № 119 из-за ремонтных работ.

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