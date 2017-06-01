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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске троллейбус № 8 запустят после ремонта дорог

Пробное тестирование показало, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Троллейбус № 8 запустят после ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пробный заезд прошёл 30 мая и показал, что дорога находится в несоответствующем состоянии. Маршрут будет запущен после выполнения аварийно-восстановительного ремонта.

Так, в поселке Юбилейный на некоторых участках есть разрушения дорожного покрытия. После выполнения ремонта, который планируется окончить не позднее 15 июня, движение троллейбусов по маршруту № 8 возобновят. Отметим, что троллейбус будет ходить по укороченной схеме — «ДК им. Малунцева — пос. Юбилейный».

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