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07:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

В норильском аэропорту начинается ремонт взлётно-посадочной полосы

В Норильске начинается ремонт взлётно-посадочной полосы. В северном городе на лето ограничено количество вылетов. Сокращены отпуска, билеты на самолёты покупаются заранее, продажа открыта только в определённые дни. Это связано с тем, что идёт ремонт середины полосы, место для разгона самолётов ограничено.

По завершению этого этапа работ аэропорт «Алыкель» получит современную взлётно-посадочную полосу с аэронавигационным оборудованием и светосигнальными устройствами длиной 2800 метров. Ранее был выполнен ремонт 700 метров. В следующем году предстоит отремонтировать ещё 1000 метров. Стоимость проекта — больше 12 миллиардов.


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