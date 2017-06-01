В норильском аэропорту начинается ремонт взлётно-посадочной полосы

В Норильске начинается ремонт взлётно-посадочной полосы. В северном городе на лето ограничено количество вылетов. Сокращены отпуска, билеты на самолёты покупаются заранее, продажа открыта только в определённые дни. Это связано с тем, что идёт ремонт середины полосы, место для разгона самолётов ограничено.