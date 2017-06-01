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08:02 (мск), источник: VN.ru

Погибла треть посевов в Здвинском районе

Миллионные потери понесли аграрии Здвинского района. Третья часть посева озимой пшеницы в районе будет списана. Вчера на эти поля вновь вышла техника, крестьяне сеют яровые.

Около пятисот гектаров в хозяйстве «Буримово» осенью засеяли озимой пшеницей. Зерно легло в землю в срок, но всходов так и не дождались.

«Мы планировали посеять гораздо больше, но так как осень была сухая, и практически уже было готово 800 гектаров земли, пришлось бросить эту затею», — говорит руководитель КФХ «Буримово» Виктор Буримов.

Ростки появились только весной и не сплошь, а на отдельных участках. Больше ста гектаров в этом хозяйстве перепахали и уже засеяли яровой пшеницей.

«Если бы она взошла, мы раньше на уборку выехали. Обидно, ведь это наш заработок», — говорит тракторист КФХ «Буримово» Сергей Тонашко.

В Здвинском районе эксперты провели обследование всех полей, засеянных озимой пшеницей.

«На весенний осмотр посевов озимых культур мы выезжали комиссией, было принято решение, что 2870 гектаров озимых идет под списание, то есть под пересев яровыми культурами», — говорит агроном управления сельского хозяйства Инна Рахвалова.

Аграрии подсчитывают убытки. Миллионы рублей, ведь яровые даже в самые неблагоприятные годы давали высокий урожай, который покрывал расходы. Сможет ли восполнить потери яровая пшеница, покажет осень.

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