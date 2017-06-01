Улицу Советскую перекрыли в Волгограде до середины августа

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 1 июня на улице начнутся работы по перекладке магистральной тепловой сети длиной 4,6 километра. В реконструкцию объекта инвестируют 210 миллионов рублей.

«Трубы заменят практически на всем протяжении Советской, за исключением двух участков — отрезка от 13-й Гвардейской до улицы Наумова, т.к. его обновили еще в 2013 году, и отрезка от Пражской до 7-й Гвардейской, реконструированного в 2016 году», — подчеркнули в мэрии.

В ведомстве также добавили, что магистраль эксплуатируется уже более 20 лет. За последние пять лет ее ремонтировали порядка 50 раз.

После выполнения работ на улице Советской обновят дорожное покрытие на всем ее протяжении — от улицы Краснознаменской до улицы 7-й Гвардейской.