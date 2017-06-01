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08:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Перевозчиков Магнитогорска заподозрили в картеле из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

УФАС подозревает перевозчиков Магнитогорска в картеле из-за повышения стоимости проезда в маршрутках.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в Магнитогорске с 28 февраля стоимость проезда в маршрутных такси выросла с 20 до 25 рублей. В администрации города посчитали, что тариф на проезд необоснованно завышен и обратились в УФАС. В результате антимонопольный орган начал проверку перевозчиков Магнитогорска на сговор, если данный факт подтвердится хозяйствующим субъектам грозит штраф.

29 мая УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении индивидуальных предпринимателей. По мнению антимонопольной службы, индивидуальные предприниматели могли заключить соглашение, направленное на повышение платы за проезд. Такое антиконкурентное поведение соответствует экономическим интересам всех участников картеля и, в конечном счете, должно привести к дополнительной прибыли.

Так, перевозчики в один день направили в мэрию уведомление о повышении стоимости.

«Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, но и лишили потребителей такого выбора», — добавили в ведомстве.

Отметим, что рассмотрение дела назначено на 3 июля.

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