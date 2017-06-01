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08:28 (мск), источник: БЕЛТА

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Источник: БЕЛТА

Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.

Из продукции ООО «Табак-Инвест» на 1 копейку станут дороже некоторые виды сигарет «Корона», на такую же сумму подорожают «Форт Слим». Некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo и Camel увеличатся в цене на 2 копейки.

Среди импортных сигарет на 10 копеек поднимутся цены на Aroma Rich.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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