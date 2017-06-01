Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 июня, сообщили БЕЛТА в
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 июня, сообщили БЕЛТА в
Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Так, сигареты Kent Feel будут стоить Br2,65.
Из продукции ООО «Табак-Инвест» на 1 копейку станут дороже некоторые виды сигарет «Корона», на такую же сумму подорожают «Форт Слим». Некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo и Camel увеличатся в цене на 2 копейки.
Среди импортных сигарет на 10 копеек поднимутся цены на Aroma Rich.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.