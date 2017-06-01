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08:21 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области закупят 29 новых автобусов для школьников

Новые ПАЗы должны быть оборудованы ограничителем максимальной скорости, тахографами и аппаратурой спутниковой навигации.

Источник: Аргументы и факты

29 новых школьных автобусов ПАЗ закупят в Омской области. Такая информация появилась на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена составляет 51,9 млн рублей. На эти средства планируется закупить автобусы, каждый из которых рассчитан на 22 посадочных места. Закупить транспорт планируется до начала нового учебного года.

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