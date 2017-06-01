На модернизацию пункта пропуска в «Емельяново» выделят 100 млн рублей

Правительство России выделит Минтрансу 100 млн рублей из резервного фонда на модернизацию пункта пропуска через госграницу в аэропорту Красноярска. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске выделить Минтрансу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 100000 тыс. рублей, имея в виду завершение первоочередных мероприятий по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Красноярск (Емельяново)», — говорится в распоряжении.

Накануне сообщалось, что красноярский аэропорт Емельяново привлек в Сбербанке кредит в размере 4,2 млрд руб. на строительство нового терминала.

Новый терминал площадью более 58 тыс. кв м будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Терминал предназначен для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов. Строительство терминала с инвестициями в 5 млрд рублей началось в конце 2015 года. Сдать объект планируется к декабрю 2017 года.

Аэропорт Емельяново имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО «Красинвест», получившее от ПАО «Красноярская ГЭС» 51% акций компании. Обе структуры входят в группу «Базэл». Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.