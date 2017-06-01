В Новосибирске на сутки закроют движение трамваев № 11 и № 14, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосиирска.

С 5 часов 3 июня до 5 часов 4 июня закрывается движение трамваев на участке от пересечения ул. Волочаевской и проспекта Дзержинского до площади им. Калинина и конечного остановочного пункта «Сосновый бор».

С 5 часов 3 июня до 5 часов 4 июня закрываются трамвайные маршруты № 11 «Золотая горка — площадь им. Калинина» и № 14 «Сад Мичуринцев — ПКиО «Сосновый бор».

«Закрывается движение трамваев на участке от пересечения ул. Волочаевской и проспекта Дзержинского до площади им. Калинина и конечного остановочного пункта «Сосновый бор», — заявили в муниципалитете.

Причина — замена рельсошпальной решетки на пересечении ул. Учительской и ул. Народной.

НА время ремонта власти пустят дополнительный маршрут № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», а также увеличено количество подвижного состава на маршруте № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка».