В Новосибирске на сутки закроют движение трамваев № 11 и № 14
Причина — замена рельсошпальной решетки на пересечении ул. Учительской и ул. Народной, рассказали в мэрии.
Причина — замена рельсошпальной решетки на пересечении ул. Учительской и ул. Народной, рассказали в мэрии.
В Новосибирске на сутки закроют движение трамваев № 11 и № 14, об этом сообщает
С 5 часов 3 июня до 5 часов 4 июня закрывается движение трамваев на участке от пересечения ул. Волочаевской и проспекта Дзержинского до площади им. Калинина и конечного остановочного пункта «Сосновый бор».
С 5 часов 3 июня до 5 часов 4 июня закрываются трамвайные маршруты № 11 «Золотая горка — площадь им. Калинина» и № 14 «Сад Мичуринцев — ПКиО «Сосновый бор».
«Закрывается движение трамваев на участке от пересечения ул. Волочаевской и проспекта Дзержинского до площади им. Калинина и конечного остановочного пункта «Сосновый бор», — заявили в муниципалитете.
Причина — замена рельсошпальной решетки на пересечении ул. Учительской и ул. Народной.
НА время ремонта власти пустят дополнительный маршрут № 14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», а также увеличено количество подвижного состава на маршруте № 5 «Сад Мичуринцев — Золотая горка».