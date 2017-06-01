Уход недобросовестных перевозчиков не повлияет на работу хабаровских автобусов — Тремасова

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Уход нескольких перевозчиков с автобусных маршрутов не повлияет на работу общественного транспорта в Хабаровске. Свои путевые листы должны будут сдать те предприниматели, которых краевая антимонопольная служба уличила в недобросовестной конкуренции, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Светлана Тремасова.

Напомним, краевая антимонопольная служба, приняла решение отстранить от автобусных перевозок некоторых предпринимателей. Причиной тому стало предоставление перевозчиками конкурсной комиссии недостоверных сведений. В «черный список» попали предприниматели, работающие на маршрутах № 10, 23, 21−1, 40, 56 и 73.

Светлана Тремасова заверила, что в связи с этой историей, не стоит ожидать коллапса на дорогах. Хабаровчане явно не останутся без транспорта. — Если перевозчики примут решение исполнить требования УФАС, то они должны написать заявление на отказ от маршрута. После, в течение 90 дней водители еще могут осуществлять перевозку. За это время управление транспорта проводит конкурс и на линию выходит тот, кто заявит и исполнит свои конкурсные предложения, — сообщила Светлана Тремасова.

При этом председатель ассоциации считает, что у предпринимателей, в свое время нарушивших условия конкурса, больше шансов на то, чтобы заново получить разрешения на перевозку.

— Я думаю, сейчас эти предприниматели будут более взвешенно подходить к предложениям конкурса. При этом они находятся в более выигрышном положении, перед теми, кто свою транспортную деятельность не осуществляет. На сегодняшний день перевозчики продолжают зарабатывать деньги, на которые они могут обновить подвижной состав. А перевозчикам, которые в результате недобросовестной конкуренции остались без работы, будет сейчас сложнее выходить на конкурс, — добавила Светлана Тремасова.

Помимо этого Светлана Тремасова также отметила, что некоторые предприниматели уже отказались от своих маршрутов.

— Перевозчик на 23 маршруте добровольно подал документы об отказе от своего маршрута. Сейчас на него проводится конкурс. Пока что, по закону, перевозчик может продолжать осуществлять свою деятельность в течение 90 дней, — сообщила Светлана Тремасова.