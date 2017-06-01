В Екатеринбурге в ходе опрессовок выявили свыше 20 повреждений трубопроводов
В столице Урала прошел первый этап опрессовок. Специалисты выявили 22 повреждения магистральных трубопроводов и 90 дефектов на распределительных сетях.
В столице Урала прошел первый этап опрессовок. Специалисты выявили 22 повреждения магистральных трубопроводов и 90 дефектов на распределительных сетях.
Об этом Накануне.RU сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.
В компании уточнили, что повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, нельзя назвать авариями: процесс опрессовок спланирован и выполняется в соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Напомним, ранее екатеринбуржцы сообщили о коммунальных авариях и реках кипятка на улицах.
«Повреждения зафиксированы в районе улиц Мамина Сибиряка — Азина, Кунарская, Шевченко, Сулимова, Попова, Краснофлотцев, Бакинских Комиссаров, Советская, Данилы Зверева, Гурзуфская, Репина, Мичурина, Волгоградская — Белореченская. В районе улицы Громова — с выходом воды на поверхность. Ремонтные бригады ЕТК оперативно перекрыли и откачали воду», — сообщили в теплосетевой компании.
Следующий и последний этап централизованных опрессовок пройдет