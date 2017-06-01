В Перми оштрафовали незаконный ломбард

Как оказалось «Маяк-Инвест» выдавал беспроцентные займы под залог имущества. Однако компания в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)» не вправе выдавать займы. Общество не имело в наименовании слова «ломбард», а также соответствующие коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ.



По информации краевой прокуратуры, в отношении «Маяк-Инвест» было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд привлек компанию к штрафу в размере 100 тысяч рублей.