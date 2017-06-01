Красноярские общественники объявили войну фальсификату

Об этом же пишут авторы доклада Госсовета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей». Как показали исследования Государственного регио-нального центра стандартизации, метрологии и испытаний, более 50 процентов молочной продукции не отвечает требованиям нормативной документации по физико-химическим и микробиологическим показателям. Растительные жиры в ней далеко не редкость. Причем это касается и ввозимой, и произведенной на месте продукции.

Еще хуже дела обстоят с госконтрактами. В школы, больницы, детские сады поступают далекие от натуральных творог, сметана, масло. К такими выводам приходит Россельхознадзор, который объемы фальсификата при закупках продуктов организациями социальной сферы оценивает на уровне свыше 80 процентов.

В такой ситуации краевые власти решили навести на местном рынке порядок.

— Мы приступили к масштабной проверке качества продуктов, входящих в продовольственную корзину, — рассказывает руководитель ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков. — Анализ будет проходить в лаборатории краевого Центра метрологии и стандартизации. В случае несоответствия фактического состава заявленному будет выноситься предписание производителю. Полученную информацию передадим в торговые сети с рекомендацией изъять фальсификат из оборота.

Следующим шагом борьбы с подделками станет сертификация продуктов, выпускаемых местными сельхозпроизводителями и переработчиками. Товары, удовлетворяющие требованиям, будут маркированы знаком регионального качества «Енисейский стандарт».

— Это — своего рода ориентир для потребителя, гарантирующий, что составу, указанному на упаковке, можно полностью доверять, — отмечает Сергей Новиков.

Губернатор края Виктор Толоконский уже сообщил, что планирует ввести государственную поддержку добровольной сертификации качества продукции. Например, через механизм субсидирования местным производителям стоимости проводимой оценки. Не исключено, что наличие сертификата станет обязательным условием получения госконтрактов. Тем самым власти рассчитывают не допустить появления фальсификата в бюджетных организациях края.

Впрочем, ростом качества инициатива не ограничивается. Согласно оценкам экспертов, сертификация в совокупности с мерами продвижения местной продукции может обеспечить предприятиям агросектора удвоение объемов производства и сбыта. А это уже — новые рабочие места, расширение линейки выпускаемых товаров, дополнительные инвестиции.

В тему

По данным краевого минсельхоза, за 2015−2016 годы в развитие пищевой перерабатывающей отрасли было инвестировано 1,6 миллиарда рублей. Это позволило компаниям не только реализовать 46 проектов по модернизации и техническому перевооружению, но и создать восемь новых предприятий. В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 4,8 процента — до 43,9 миллиарда рублей. Мяса и субпродуктов, к примеру, выпустили больше на 30,9 тысячи тонн, или почти в два раза к уровню 2015-го. Росли объемы и молока, сливочного масла, сыров. В первом квартале местные аграрии отгрузили продуктов почти на 10 миллиардов рублей. До 2019-го в пищевой отрасли региона планируется реализовать 17 перспективных проектов. Сумма инвестиций превысит миллиард рублей.