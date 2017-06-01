Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
"Надо как можно быстрее": Турчинов о визовом режиме с Россией
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
11:46 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярские общественники объявили войну фальсификату

Эксперты Роспотребнадзора бьют тревогу: по продовольственному фальсификату, порой составляющему здесь более половины всех предлагаемых покупателю товаров, Красноярский край — один из самых проблемных регионов страны.

Об этом же пишут авторы доклада Госсовета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей». Как показали исследования Государственного регио-нального центра стандартизации, метрологии и испытаний, более 50 процентов молочной продукции не отвечает требованиям нормативной документации по физико-химическим и микробиологическим показателям. Растительные жиры в ней далеко не редкость. Причем это касается и ввозимой, и произведенной на месте продукции.

Еще хуже дела обстоят с госконтрактами. В школы, больницы, детские сады поступают далекие от натуральных творог, сметана, масло. К такими выводам приходит Россельхознадзор, который объемы фальсификата при закупках продуктов организациями социальной сферы оценивает на уровне свыше 80 процентов.

В такой ситуации краевые власти решили навести на местном рынке порядок.

— Мы приступили к масштабной проверке качества продуктов, входящих в продовольственную корзину, — рассказывает руководитель ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков. — Анализ будет проходить в лаборатории краевого Центра метрологии и стандартизации. В случае несоответствия фактического состава заявленному будет выноситься предписание производителю. Полученную информацию передадим в торговые сети с рекомендацией изъять фальсификат из оборота.

Следующим шагом борьбы с подделками станет сертификация продуктов, выпускаемых местными сельхозпроизводителями и переработчиками. Товары, удовлетворяющие требованиям, будут маркированы знаком регионального качества «Енисейский стандарт».

— Это — своего рода ориентир для потребителя, гарантирующий, что составу, указанному на упаковке, можно полностью доверять, — отмечает Сергей Новиков.
Губернатор края Виктор Толоконский уже сообщил, что планирует ввести государственную поддержку добровольной сертификации качества продукции. Например, через механизм субсидирования местным производителям стоимости проводимой оценки. Не исключено, что наличие сертификата станет обязательным условием получения госконтрактов. Тем самым власти рассчитывают не допустить появления фальсификата в бюджетных организациях края.

Впрочем, ростом качества инициатива не ограничивается. Согласно оценкам экспертов, сертификация в совокупности с мерами продвижения местной продукции может обеспечить предприятиям агросектора удвоение объемов производства и сбыта. А это уже — новые рабочие места, расширение линейки выпускаемых товаров, дополнительные инвестиции.

В тему

По данным краевого минсельхоза, за 2015−2016 годы в развитие пищевой перерабатывающей отрасли было инвестировано 1,6 миллиарда рублей. Это позволило компаниям не только реализовать 46 проектов по модернизации и техническому перевооружению, но и создать восемь новых предприятий. В прошлом году объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 4,8 процента — до 43,9 миллиарда рублей. Мяса и субпродуктов, к примеру, выпустили больше на 30,9 тысячи тонн, или почти в два раза к уровню 2015-го. Росли объемы и молока, сливочного масла, сыров. В первом квартале местные аграрии отгрузили продуктов почти на 10 миллиардов рублей. До 2019-го в пищевой отрасли региона планируется реализовать 17 перспективных проектов. Сумма инвестиций превысит миллиард рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В старых Windows обнаружили необычную особенность
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: нам не нужны госкомпании в нефтяном секторе
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь