4 млрд рублей необходимы на расселение людей для строительства моста
Решение выделить Новосибирской области капитальный грант из федерального бюджета на строительство четвертого моста через реку Обь прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Решение выделить Новосибирской области капитальный грант из федерального бюджета на строительство четвертого моста через реку Обь прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В числе главных проблем мэр назвал проблему расселения людей с территории будущей стройки и строительство новых развязок.
— Необходимо решить ряд непростых вопросов, связанных со строительством мостового перехода, — сказал мэр во время встречи с журналистами первого июня. — Прежде всего, расселение людей (попадающих на территорию строительства моста — прим. ред). Это очень серьезная проблема, требующая больших затрат. На сегодняшний день мы оцениваем затраты на расселение в размере четыре миллиарда рублей. Придется принимать решения, где эти деньги брать. В бюджете города таких средств нет. Поэтому проблему придется решать совместно с правительством Новосибирской области, депутатским корпусом и Законодательным собранием.
Анатолий Локоть напомнил, что опыт Бугринского моста говорит о том, что построить мостовой переход мало — необходимы развязки на левом и на правом берегах. Это очень важно для того, чтобы объект заработал в полную силу.
— Серьезная задача, которую надо учесть — как будет сопрягаться четвертый мост с левым берегом, где уже сегодня перегружены транспортом площади Энергетиков и Труда. Правый берег тоже проблемный. Говорить о том, что мы напрямую связываем четвертым мостом Южную площадь с площадями Энергетиков и Труда не приходится. Мостовой переход предусматривает развязку через Южную площадь. А съезды с моста, развязки, учитывая сложившуюся инфраструктуру вокруг Южной площади, требуют серьезной проработки, а значит, серьезных вложений и затрат. Все эти проблемы придется решать в ходе подготовительных работ и в ходе строительства нового моста. Когда приедет губернатор (из Москвы) и соберет совещание, будем совместно решать все эти вопросы.
Напомним, вчера стало известно, что на заседании правительства РФ в Москве было решено выделить Новосибирской области капитальный грант из федерального бюджета в размере 26, 273 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске.
— Однозначно, эта победа — большой успех — получить в непростое время поддержку на федеральном уровне в объеме более 26 млрд рублей, — так оценил губернатор Владимир Городецкий решение о финансировании строительства нового мостового перехода через Обь.