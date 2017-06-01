4 млрд рублей необходимы на расселение людей для строительства моста

— Необходимо решить ряд непростых вопросов, связанных со строительством мостового перехода, — сказал мэр во время встречи с журналистами первого июня. — Прежде всего, расселение людей (попадающих на территорию строительства моста — прим. ред). Это очень серьезная проблема, требующая больших затрат. На сегодняшний день мы оцениваем затраты на расселение в размере четыре миллиарда рублей. Придется принимать решения, где эти деньги брать. В бюджете города таких средств нет. Поэтому проблему придется решать совместно с правительством Новосибирской области, депутатским корпусом и Законодательным собранием.

Анатолий Локоть напомнил, что опыт Бугринского моста говорит о том, что построить мостовой переход мало — необходимы развязки на левом и на правом берегах. Это очень важно для того, чтобы объект заработал в полную силу.

— Серьезная задача, которую надо учесть — как будет сопрягаться четвертый мост с левым берегом, где уже сегодня перегружены транспортом площади Энергетиков и Труда. Правый берег тоже проблемный. Говорить о том, что мы напрямую связываем четвертым мостом Южную площадь с площадями Энергетиков и Труда не приходится. Мостовой переход предусматривает развязку через Южную площадь. А съезды с моста, развязки, учитывая сложившуюся инфраструктуру вокруг Южной площади, требуют серьезной проработки, а значит, серьезных вложений и затрат. Все эти проблемы придется решать в ходе подготовительных работ и в ходе строительства нового моста. Когда приедет губернатор (из Москвы) и соберет совещание, будем совместно решать все эти вопросы.

Напомним, вчера стало известно, что на заседании правительства РФ в Москве было решено выделить Новосибирской области капитальный грант из федерального бюджета в размере 26, 273 млрд рублей на реализацию проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске.

— Однозначно, эта победа — большой успех — получить в непростое время поддержку на федеральном уровне в объеме более 26 млрд рублей, — так оценил губернатор Владимир Городецкий решение о финансировании строительства нового мостового перехода через Обь.