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10:51 (мск), источник: Югополис

Открыто рабочее движение через Мацестинский тоннель дороги Обход Сочи

Полностью работы планируется завершить к октябрю текущего года.

Проезд для автотранспорта в тоннеле, протяженностью 1360 м, был закрыт в октябре 2016 года в связи с ремонтом. Сейчас основной объем работ уже выполнен.

— Круглосуточный режим и оптимизация ремонтного процесса позволили открыть рабочее движение раньше планируемого срока, что особенно важно с учетом предстоящего высокого курортного сезона. Объект позволит повысить пропускную способность Курортного проспекта и снизить общую напряженность на дорогах Сочи в направлении Адлера и кластера Олимпийских объектов. При этом соблюдены все нормативы в части обеспечения качества и технологические требования к производству работ, — отметил начальник управления ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель.

Работы в тоннеле будут продолжаться и полностью завершатся вводом объекта в эксплуатацию осенью текущего года. Организация движения транспортных средств в дневное время после открытия рабочего движения будет осуществляться без ограничений — по двум полосам, в ночное время суток — возможна организация частичного ограничения по одной из полос локальными участками, протяженностью до 200 м, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

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