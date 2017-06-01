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09:57 (мск), источник: ТАСС

Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Нефтяной сектор РФ должен быть полностью приватизирован в ближайшие 7−8 лет, он способен справляться с проблемами в отрасли без участия государства.

Источник: Reuters

Такое мнение высказал на панельной дискуссии в ходе Петербургского экономического форума бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект», — считает он.

По мнению Кудрина, энергетический сектор российской экономики способен и должен самостоятельно, без участия государства, решать свои проблемы.

Ключевая ставка

По его словам, ключевая ставка ЦБ может снижаться на 0,5% раз в полгода при стабильном уровне инфляции в 4%. «Снижение инфляции в долгосрочной перспективе создает фундаментально новый фактор. Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку в ближайшие несколько лет. Каждые полгода мы будем видеть сокращение на полпроцента или на проценты, если мы будем добиваться вот этих показателей инфляции (целевые показатели в 4% — прим. ред.)», — сказал Кудрин.

Комментарии
1
Карина Еркулаева
Советчик хре..ов! Пусть едет к янкам и там советует что и как делать! Гнать под зад метлой!
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