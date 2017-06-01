На здравоохранение в Иркутской области добавят почти 600 млн рублей
Финансирование программ министерства здравоохранения Иркутской области из бюджета региона на 2017 год планируется дополнительно увеличить на 599,5 млн рублей.
Финансирование программ министерства здравоохранения Иркутской области из бюджета региона на 2017 год планируется дополнительно увеличить на 599,5 млн рублей.
Такие поправки в закон о региональном бюджете, одобренные министерством финансов региона, внесены на рассмотрение сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая состоится в июне. Об этом 1 июня сообщает
По словам Олега Ярошенко, необходимость выделения дополнительных средств на здравоохранение обсудили 29 мая на бюджетном комитете ЗС Иркутской области. Министр рассказал, что изменения коснутся пяти направлений. Более 410 млн рублей дополнительно предлагается выделить для достижения уровня средней заработной платы медицинских работников, предусмотренного майскими указами президента. Еще 43 млн рублей предназначено для обеспечения льготной лекарственной терапией и специализированными продуктами лечебного питания для пациентов, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. На дорогостоящие виды лечения также планируется направить 20,4 млн рублей.
Кроме того, 6 млн рублей планируется направить для приобретения расходных материалов для станций переливания крови. На совершенствование диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания будет предусмотрено 8 млн рублей. На мероприятия по иммунопрофилактике выделено 27 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение профилактической вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции по
Более 29 млн рублей будет выделено на развитие психиатрической службы региона. Средства будут потрачены на улучшение питания пациентов, обеспечение больниц инвентарем и лекарственными препаратами. Еще почти 5,5 млн рублей планируется направить на открытие новых психиатрических отделений в
На укрепление
Более 12 млн рублей направят на покупку автотранспорта. В частности, планируется приобрести санитарные автомобили и машины скорой медицинской помощи для жителей Нижнеудинского, Куйтунского и Заларинского районов.