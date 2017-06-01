Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе Тимашевский путепровод будет сдан в эксплуатацию в 2018 году

УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Тимашевский путепровод будет сдан в эксплуатацию в 2018 году, при финансовой поддержке республиканского бюджета, напомнил в ходе прямого эфира на телеканале «Вся Уфа» мэр башкирской столицы Ирек Ялалов, отвечая на ряд вопросов о состоянии дорожной инфраструктуры северной части города.

«Жители Тимашево, наверное, обратили внимание, что мы установили освещение на всем протяжении дороги, ведущей в поселок. Эта работа была выполнена за счет средств городского бюджета».

Тимашевский переезд на Бирском тракте — место постоянных пробок. Эту проблему должна решить новая развязка с путепроводом над железной дорогой. Строительство Тимашевской развязки инициировал глава республики Рустэм Хамитов. «Два-три года назад получил письмо по Тимашевскому переезду, дал поручение — спроектировали и приступили к строительству путепровода. Это вообще старинная история, уже 60 лет черниковским заводам, и ни одна власть не справилась с этой задачей. Там ведь еще и на погост в последний путь людей провожают. Мы начали эту стройку. И в 2019 году на Тимашевском переезде у нас все будет нормально», — говорил глава Башкирии в ходе своей апрельской прямой линии.

Строительство объекта началось в ноябре 2016 года. Согласно документам тендера, оно должно завершиться к 20 декабря 2018-го. Протяженность развязки — 1 км, две полосы движения плюс «выделенка» для общественного транспорта и односторонний тротуар для пешеходов. Ограничение скорости — не более 60 км/ч.

Что касается улицы Свободы, продолжающей Бирский тракт, эта дорожная магистраль и прилегающие к ней территории будут отработаны в 2018—2019 годах, сообщил мэр. «Сейчас при производстве работ уделяется внимание не только дорожному полотну. Я требую от коллег при проектировании и реконструкции улиц работать “от фасада до фасада”, то есть вся ширина улицы должна приводиться в порядок — тротуар, газон, зеленые насаждения, парковочные карманы. Таким образом мы работаем сейчас на улице Первомайской. В этом году закончим работы на участке этой улицы до дворца Машиностроителей. Главная улица Черниковки станет современной», — сказал мэр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия может предъявить США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: нам не нужны госкомпании в нефтяном секторе
МЭР объяснило падение доходов россиян методологией подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь