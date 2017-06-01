В Уфе Тимашевский путепровод будет сдан в эксплуатацию в 2018 году

«Жители Тимашево, наверное, обратили внимание, что мы установили освещение на всем протяжении дороги, ведущей в поселок. Эта работа была выполнена за счет средств городского бюджета».

Тимашевский переезд на Бирском тракте — место постоянных пробок. Эту проблему должна решить новая развязка с путепроводом над железной дорогой. Строительство Тимашевской развязки инициировал глава республики Рустэм Хамитов. «Два-три года назад получил письмо по Тимашевскому переезду, дал поручение — спроектировали и приступили к строительству путепровода. Это вообще старинная история, уже 60 лет черниковским заводам, и ни одна власть не справилась с этой задачей. Там ведь еще и на погост в последний путь людей провожают. Мы начали эту стройку. И в 2019 году на Тимашевском переезде у нас все будет нормально», — говорил глава Башкирии в ходе своей апрельской прямой линии.

Строительство объекта началось в ноябре 2016 года. Согласно документам тендера, оно должно завершиться к 20 декабря 2018-го. Протяженность развязки — 1 км, две полосы движения плюс «выделенка» для общественного транспорта и односторонний тротуар для пешеходов. Ограничение скорости — не более 60 км/ч.

Что касается улицы Свободы, продолжающей Бирский тракт, эта дорожная магистраль и прилегающие к ней территории будут отработаны в 2018—2019 годах, сообщил мэр. «Сейчас при производстве работ уделяется внимание не только дорожному полотну. Я требую от коллег при проектировании и реконструкции улиц работать “от фасада до фасада”, то есть вся ширина улицы должна приводиться в порядок — тротуар, газон, зеленые насаждения, парковочные карманы. Таким образом мы работаем сейчас на улице Первомайской. В этом году закончим работы на участке этой улицы до дворца Машиностроителей. Главная улица Черниковки станет современной», — сказал мэр.